¡Llega la Feria de las Fresas 2026! Guía rápida para comprar boletos y no quedarte fuera

La Feria de las Fresas 2026 de Irapuato, Guanajuato, ya está a punto de comenzar y, este año, llega con conciertos imperdibles, actividades para toda la familia y boletos a precios accesibles.

Si piensas asistir para disfrutar de conciertos como el de Los Tigres del Norte, Enanitos Verdes o La Arrolladora Banda el Limón, te contamos que los boletos ya están disponibles y, en adn Noticias, te revelamos cuánto cuestan y cómo puedes comprarlos. ¡Que no te los ganen!

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuándo es y qué habrá en la Feria de las Fresas en Irapuato en 2026?

La Feria de las Fresas es uno de los eventos más esperados del año. La edición 2026 ya está lista y cuenta con una cartelera de lujo y actividades que atraen a visitantes nacionales e internacionales.

Fecha: Del 13 al 29 de marzo de 2026

En la Feria de las Fresas, además de las presentaciones musicales, los asistentes también pueden disfrutar de juegos mecánicos, pabellones de comida, exposiciones comerciales y actividades para toda la familia.

La feria cuenta con distintos escenarios en los que se presentarán artistas para todos los gustos, pues habrá exponentes del regional mexicano y del pop. ¿Cuál es tu género favorito?

¿Cuánto cuestan los boletos en la Feria de las Fresas?

Como te comentamos, la Feria de las Fresas cuenta con dos escenarios diferentes:

El Foro de la Gente : Grupo Liberación, Marshmello, Enanitos Verdes , Grupo Camila, La Arrolladora Banda El Limón, OneRepublic, Grupo Frontera, Mi Banda El Mexicano, Ozuna y Los Tigres del Norte , entre otros.



: Grupo Liberación, Marshmello, , Grupo Camila, La Arrolladora Banda El Limón, OneRepublic, Grupo Frontera, Mi Banda El Mexicano, Ozuna y , entre otros. El Palenque: Los Parras, Banda MS, Carlos Rivera, Conjunto Primavera, Carín León

Los precios de los boletos varían de acuerdo al escenario y al artista del que se trate.

Guía fácil para compra boletos en la Feria de las Fresas

Entra al sitio web de la Feria de las Fresas

En la barra de arriba selecciona el escenario El Palenque o El Foro de la Gente

Selecciona a tu artista o grupo favorito

Selecciona el recuadro de comprar boletos y selecciona los que gustes

Realiza la compra en línea

Por ejemplo, los boletos para Carín León, quien se presenta el próximo 27 de marzo, van desde los $1,360 pesos hasta los $5,060 pesos. No obstante, existen conciertos a precios mucho más accesibles.

¿Cuál es la cartelera de la Feria de las Fresas?

La Feria de las Fresas 2026 presume una cartelera de primer nivel, por lo que promete convertirse en uno de los mejores eventos de marzo. A continuación en adn Noticias, te compartimos la lista de artistas confirmados:

El Palenque

13 de marzo: Los Parras

20 de marzo: Banda MS

21 de marzo: Carlos Rivera

22 de marzo: Conjunto Primavera

26 de marzo: Carín León

27 de marzo: Edén Muñoz

Teatro del Pueblo:

13 de marzo: Grupo Liberación

14 de marzo: Picus

15 de marzo: Marshmello

16 de marzo: Enanitos Verdes

19 de marzo: Camila

20 de marzo: La Arrolladora

21 de marzo: Onerepublic

22 de marzo: Grupo Frontera

26 de marzo: Mi Banda el Mexicano

27 de marzo: Duelo de Acordeones

28 de marzo: Ozuna

29 de marzo: Los Tigres del Norte

Si estás pensando en darte una escapada de la CDMX, la Feria de las Fresas en Irapuato, puede ser una de las mejores opciones de la temporada.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.