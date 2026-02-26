Deléitate con taquitos y consomé en la Expo barbacoa en CDMX

Los mexicanos somos de buen comer pues la gastronomía de nuestro país es muy versátil y para que deleites tu paladar este fin de semana se llevará a cabo la Expo barbacoa y en adn Noticias te contamos todos los detalles.

¿Qué habrá en la Expo barbacoa?

Durante la Expo barbacoa los asistentes podrán probar este delicioso manjar en distintas presentaciones como consomé, tacos de costilla, espaldilla, panza, maciza, tacos suaves y dorados o flautas.

Además, habrá tortillas hechas a mano y salsas de molcajete y estarán presentes barbacoyeros de comunidades como San Miguel Topilejo y La Magdalena Petlacalco que siguen usando el método tradicional de horno hecho en un hoyo en la tierra donde la carne se cocina por al menos 12 horas.

¿Cuándo y dónde será la Expo barbacoa?

La Expo barbacoa se llevará a cabo del 28 de febrero al 1 de marzo de las 08:00 a las 18:00 horas en el campo de béisbol "La Joya" ubicado en Avenida Insurgentes Centro b389, La Joya, Tlalpan.

Origen y tradición de la barbacoa

En 2010, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO declaró la cocina tradicional mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y la barbacoa es uno de los platillos más destacados.

El origen de este plato se remonta a la época prehispánica y se le conoce como "barbacoa" desde el siglo XVIII. Se le comenzó a llamar así porque su cocción consiste en abrir un hoyo en la tierra como horno para en su interior cocinar cualquier tipo de carne.

Algunas fuentes señalan que el origen del nombre proviene del maya Baalbak’Kaab que significa carne tapada con tierra o del taíno caribeño Barabicu (carne cocinada sobre andamios de madera).

