Boletos del cine con descuentazo para que disfrutes lo mejor del cine

Para que disfrutes de las mejores películas, los boletos del cine tendrán un descuentazo en estas fechas y conglomerados.

Boletos del cine con descuento
Boletos del cine tendrán descuento |Getty Images
Tiempo Libre

Escrito por: Itandehui Cervantes

Si eres un cinéfilo de corazón y te gusta mucho ir al cine pero quieres ahorrar una lanita, este 2026 regresa la Fiesta Cinépolis donde todos los boletos tendrán un precio especial, te contamos en qué fechas y cuánto costarán las entradas para que no pierdas la oportunidad de ver largoetrajes de distintos géneros.

Fiesta Cinépolis 20226 en México

Fue mediante redes sociales que Cinépolis dio a conocer que para que todos puedan disfrutar de estrenos y reestrenos del 2 al 4 de marzo los boletos en salas tradicionales tendrá un súper descuento.

La entrada a salas tradicionales para formatos como Cinépolis Pus, Macro XE y Cinépolis Junior en modalidad estándar tendrán un precio de 35 pesos.

Las salas premium como Cinépolis VIP, IMAX y 4DX costarán 80 pesos.

Los boletos se pueden comprar directo en taquillas o en el sitio web y app móvil aunque puede aplicarse un cargo adicional por servicio.

Cartelera de Cinépolis

Cabe señalar que Cinépolis no ha dado a conocer la lista de películas incluidas en esta promoción; sin embargo se prevé que aplique en la cartelera vigente donde se encuentran los filmes:

  • Cumbres borrascosas
  • La Cabra que cambió el juego Goat
  • El día del fin del mundo: Migración
  • Caminos del crimen
  • ¡Ayuda!
  • El orfanato: La posesión
  • Función Viernes 13
  • The Dangers in my heart, la película
  • The Rose: Regresa a mí
  • Avatar: Fuego y cenizas
  • La empleada
  • Bendito corazón
  • Marty Supremo
  • Aún es de noche e Caracas
  • Tren Fantasma: Estación maldita

