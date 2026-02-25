Boletos del cine con descuentazo para que disfrutes lo mejor del cine

Si eres un cinéfilo de corazón y te gusta mucho ir al cine pero quieres ahorrar una lanita, este 2026 regresa la Fiesta Cinépolis donde todos los boletos tendrán un precio especial, te contamos en qué fechas y cuánto costarán las entradas para que no pierdas la oportunidad de ver largoetrajes de distintos géneros.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Fiesta Cinépolis 20226 en México

Fue mediante redes sociales que Cinépolis dio a conocer que para que todos puedan disfrutar de estrenos y reestrenos del 2 al 4 de marzo los boletos en salas tradicionales tendrá un súper descuento.

La entrada a salas tradicionales para formatos como Cinépolis Pus, Macro XE y Cinépolis Junior en modalidad estándar tendrán un precio de 35 pesos.

Las salas premium como Cinépolis VIP, IMAX y 4DX costarán 80 pesos.

Los boletos se pueden comprar directo en taquillas o en el sitio web y app móvil aunque puede aplicarse un cargo adicional por servicio.

#FiestaCinépolis ¡vuelve del 2 al 4 de marzo a $35 pesos, el plan ya está planeado, ahora te toca a ti etiqueta a esas personas con las que vas a venir. pic.twitter.com/5iKsjFRPI6 — Cinépolis (@Cinepolis) February 16, 2026

Cartelera de Cinépolis

Cabe señalar que Cinépolis no ha dado a conocer la lista de películas incluidas en esta promoción; sin embargo se prevé que aplique en la cartelera vigente donde se encuentran los filmes:

Cumbres borrascosas

La Cabra que cambió el juego Goat

El día del fin del mundo: Migración

Caminos del crimen

¡Ayuda!

El orfanato: La posesión

Función Viernes 13

The Dangers in my heart, la película

The Rose: Regresa a mí

Avatar: Fuego y cenizas

La empleada

Bendito corazón

Marty Supremo

Aún es de noche e Caracas

Tren Fantasma: Estación maldita

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.