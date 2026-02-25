Boletos del cine con descuentazo para que disfrutes lo mejor del cine
Para que disfrutes de las mejores películas, los boletos del cine tendrán un descuentazo en estas fechas y conglomerados.
Si eres un cinéfilo de corazón y te gusta mucho ir al cine pero quieres ahorrar una lanita, este 2026 regresa la Fiesta Cinépolis donde todos los boletos tendrán un precio especial, te contamos en qué fechas y cuánto costarán las entradas para que no pierdas la oportunidad de ver largoetrajes de distintos géneros.
Fiesta Cinépolis 20226 en México
Fue mediante redes sociales que Cinépolis dio a conocer que para que todos puedan disfrutar de estrenos y reestrenos del 2 al 4 de marzo los boletos en salas tradicionales tendrá un súper descuento.
La entrada a salas tradicionales para formatos como Cinépolis Pus, Macro XE y Cinépolis Junior en modalidad estándar tendrán un precio de 35 pesos.
Las salas premium como Cinépolis VIP, IMAX y 4DX costarán 80 pesos.
Los boletos se pueden comprar directo en taquillas o en el sitio web y app móvil aunque puede aplicarse un cargo adicional por servicio.
#FiestaCinépolis ¡vuelve del 2 al 4 de marzo a $35 pesos, el plan ya está planeado, ahora te toca a ti etiqueta a esas personas con las que vas a venir. pic.twitter.com/5iKsjFRPI6— Cinépolis (@Cinepolis) February 16, 2026
Cartelera de Cinépolis
Cabe señalar que Cinépolis no ha dado a conocer la lista de películas incluidas en esta promoción; sin embargo se prevé que aplique en la cartelera vigente donde se encuentran los filmes:
- Cumbres borrascosas
- La Cabra que cambió el juego Goat
- El día del fin del mundo: Migración
- Caminos del crimen
- ¡Ayuda!
- El orfanato: La posesión
- Función Viernes 13
- The Dangers in my heart, la película
- The Rose: Regresa a mí
- Avatar: Fuego y cenizas
- La empleada
- Bendito corazón
- Marty Supremo
- Aún es de noche e Caracas
- Tren Fantasma: Estación maldita
