Pasión, magia y tragedia en Bellas Artes con el ballet La sílfide y el escocés; fechas y precios

Un clásico del siglo XIX vuelve a la CDMX para conquistar al público capitalino, pues el Palacio de Bellas Artes se convierte en el escenario para contar la historia de La sílfide y el escocés, una puesta en escena donde hay amor, magia y tragedia.

La sílfide y el escocés en Bellas Artes

La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Compañía Nacional de Danza (CND), presentan la temporada de La Sílfide y el Escocés basada en la versión del estadounidense Terrence S. Orr, según la original de August Bournonville, la CND, bajo la dirección artística de Erick Rodríguez.

En esta puesta en escena se cuenta la historia de James, un joven escocés que deja a su prometida Effie tras ser seducido por una sílfide el día de su boda. Esta situación desencadena una serie de tragedias debido a la venganza de la hechicera Madge.

La música original de Hermann von Løvenskjold es interpretada por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes (OTBA), a cargo del director concertador Gavriel Heine.

Las bailarinas principales son Ana Elisa Mena, Mayuko Nihei, Yoalli Sousa y la Primera Solista Elisa Ramos, quienes interpretarán a La Sílfide. Los Primeros Bailarines son Alejandro Hidalgo, Argenis Montalvo y el Primer Solista Roberto Rodríguez, en el papel de James.

Precios y fechas del ballet

La sílfide y el escocés tiene una duración de una hora y 10 minutos aproximadamente y tendrá funciones el domingo 22 de febrero (17:00 horas) martes 24 de febrero, jueves 26 de febrero (20:00 horas) sábado 28 de febrero (18:00 horas) y domingo 1 de marzo (17:00 horas).

Los boletos tienen los siguientes precios:

Con orquesta (Domingo 22, martes 24 y jueves 26 de febrero, Domingo 1 de marzo)



Luneta1: 900 pesos

Luneta 2: 800 pesos

Anfiteatro altos: 700 pesos

Anfiteatro bajos: 650 pesos

Galería: 300 pesos

Con Pista (Sábado 28 de febrero)



Luneta 1: 400 pesos

Luneta 2: 350 pesos

Anfiteatro altos: 280 pesos

Anfiteatro bajos: 210 pesos

Galería: 120 pesos



Puedes comprar los boletos en taquillas del Palacio de Bellas Artes o en línea en el siguiente enlace. Hay 50% de descuento para adultos mayores, maestro y estudiantes.

