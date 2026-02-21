Vidas pasadas y Amarte duele se proyectarán gratis en CDMX; horario, fecha y lugar

Le queda una semana a el mes del amor y si quieres seguir celebrando habrá proyecciones gratis de películas que exploran las emociones humanas desde varias perspectivas, aquí te decimos cuándo y dónde para que no te las pierdas.

Películas de amor gratis en CDMX

Si te gusta el cine no te puedes perder la proyección de las películas:



Amarte duele

Past lives

El ciclo de cine “Entre la verdad y el deseo” fue organizado por el Centro Cultural José Martí y es una gran oportunidad para que disfrutes con tu pareja o con amigos ya que es completamente gratis.

Fecha, hora y ubicación

Las proyecciones de películas serán a las 14:00 horas en los siguientes días:



Martes 24 de febrero : Amarte duele (2002) es un drama romántico mexicano donde una joven de clase alta se enamora de un chico de barrio.

: (2002) es un drama romántico mexicano donde una joven de clase alta se enamora de un chico de barrio. Viernes 27 de febrero: Past Lives (2023) es un drama de dos amigos de la infancia que tienen una conexión profunda y se separan, después se reencuentran y deben enfrentarse a desiciones difíciles, el destino y el amor.



La ubicación del Centro Cultural José Martí es Calle dr. Mora 1 en la colonia Centro alcaldía Cuauhtémoc. La forma más sencilla de llegar es en la línea 3 del Metro CDMX y la estación más cercana es Hidalgo. Así que si no has visto estas películas o quieres revivir la trama, ya tienes este plan perfecto.

