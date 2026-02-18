Bronco, María José y más en la Feria Internacional de la Pirotecnia 2026

En Tultepec se lleva a cabo la Feria Internacional de la Pirotecnia, uno de los eventos más importantes del año y para la edición 2026, habrá una cartelera de primer nivel y muchas actividades que no te puedes perder.

¿Qué habrá en la Feria Internacional de la Pirotecnia 2026?

Durante la Feria Internacional de la Pirotecnia 2026 se presentarán diversos artistas entre los que destacan:

Rodeo Saltos de Gloria

Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey

Los Destructores de Memo Ocampo

Sonido Famoso

El Komander

María José

Bronco

Bety y Beto

Habrá impresionantes espectáculos pirotécnicos que han dado fama a Tultepec, los asistentes también podrás disfrutar de actividades familiares, zona gastronómica y venta de artesanías. Un ambiente ideal para toda la familia.

Fechas y precios de boletos

La 37a edición de la Feria Internacional de la Pirotecnia 2026 se llevará a cabo del 27 de febrero al 14 de marzo de 2026 en Avenida de los Parajes 17 en San Antonio Xahuento, Tultepec.

Los precios de los conciertos varían:



27 de febrero: Rodeo Saltos de Gloria – General 100 pesos, Mesa VIP 4 personas mil 500 pesos

– General 100 pesos, Mesa VIP 4 personas mil 500 pesos 28 de febrero: Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey / Banda La Indicada – General 70 pesos

/ Banda La Indicada – General 70 pesos 1 de marzo: Los Destructores de Memo Ocampo – General 150 pesos, Mesa VIP 4 personas 2 mil 500 pesos

– General 150 pesos, Mesa VIP 4 personas 2 mil 500 pesos 6 de marzo: Sonido Famoso / Los Buitres de Culiacán – Gratis

/ Los Buitres de Culiacán – Gratis 12 de marzo: El Komander / Marco Flores y la Banda Jerez – General 70 pesos

/ Marco Flores y la Banda Jerez – General 70 pesos 13 de marzo: María José – General 150 pesos, Zona Fan 350 pesos, Mesa VIP 4 personas 4 mil pesos

– General 150 pesos, Zona Fan 350 pesos, Mesa VIP 4 personas 4 mil pesos 14 de marzo: Bronco / Patrulla 81 – General 70 pesos

/ Patrulla 81 – General 70 pesos 15 de marzo: Bely y Beto – General 150 pesos, Zona Fan $350, Mesa VIP 4 personas 2 mil pesos

