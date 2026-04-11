Domingo variado trae a AC/DC, 31 Minutos y hasta salsa en la CDMX; estos son TODOS los conciertos del 12 de abril

Si te quedaste sin planes para este domingo 12 de abril, en adn Noticias hicimos una recopilación completa de los conciertos que tendrá la CDMX en sus diferentes recintos, donde la oferta va desde grandes festivales de salsa hasta shows para toda la familia. ¡No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy!

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Conciertos en el Estadio GNP Seguros

El Estadio GNP Seguros no tiene conciertos programados para este domingo 12 de abril, ya que su programación se centra en otras fechas con eventos importantes; sin embargo, te podemos adelantar que AC/DC se presentará el próximo miércoles 15 de abril con la disponibilidad de boletos en Ticketmaster.

¿Qué conciertos se presentan hoy en la Arena CDMX?

La Arena CDMX acoge el Festival de Salsa de México, uno de los eventos musicales más importantes de la ciudad que reúne a figuras icónicas de la música tropical como:



Artistas: Víctor Manuelle, Jerry Rivera, India, Tony Vega

Hora: 19:00

Boletos: desde 403 pesos en Superboletos

Artistas que se presentan hoy en el Auditorio Nacional

El espectáculo más esperado por chicos y grandes estará en el Auditorio Nacional con 31 minutos: Gira Radio Guaripolo, el cual combina humor, música y personajes icónicos

¿Qué conciertos se presentan hoy en el Zócalo y barrios aledaños?

El Zócalo de la CDMX ofrece conciertos gratuitos como parte del Festival Cultural Indígena, programa que incluye grupos musicales y artistas contemporáneos como:



3:00 p. m.: Banda de Vientos San Luis Huentli

4:15 p. m.: Rokercóatl

5:30 p. m.: Chan Santa Roots

6:45 p. m.: Lumaltok

Otras opciones y consejos para aprovechar al máximo tu experiencia

Si buscas un plan más tranquilo, te sugerimos consultar la cartelera completa de teatros y foros pequeños en Ticketmaster o el sitio de la Secretaría de Cultura CDMX, ya que destacan eventos culturales gratuitos en las alcaldías cercanas al Centro Histórico.

Para disfrutar al máximo tus actividades de domingo, te sugerimos:



Comprar tus boletos en los sitios web oficiales

Usar el transporte público

Llegar temprano

Llevar agua y protector solar