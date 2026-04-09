¡DAAZ pone el ambiente! Guía rápida de conciertos y teatro en CDMX este 10 de abril

¿Tienes tiempo? Es viernes y la CDMX lo sabe; por eso, tiene preparados los mejores conciertos y obras de teatro. Hoy 10 de abril artistas de la talla de DAAZ y Marcos Witt se presentarán en el Auditorio Nacional, entre muchos otros eventos imperdibles.

Si todavía no tienes plan, estás a tiempo, en adn Noticias, te dejamos la lista de los eventos más esperados de este fin de semana.

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Artistas que se presentan hoy en el Auditorio Nacional

El Auditorio Nacional es una parada obligada para los mejores artistas nacionales e internacionales que visitan la capital mexicana. Por eso, tiene agendados eventos casi todos los días del año. Este viernes 10 de abril, los conciertos agendados en este recinto son los siguientes:

Marcos Witt: 20.30 horas

¿Qué concierto habrá hoy en el Zócalo y alcaldías?

La Secretaría de Cultura de la CDMX invita a los capitalinos y visitantes que acudan a disfrutar de los eventos gratuitos que se realizan en las distintas alcaldías. Este 10 de abril la cartelera cultural de la CDMX ofrece:

Barrio Minga: Rap en vivo, en el Faro Azcapotzalco, de 15:00 a 20:00 horas,

Otros conciertos en la CDMX hoy 10 de abril

Además de los conciertos que ya te mencionamos, la capital chilanga tiene preparados otros eventos que pueden ser de tu interés.

Este 10 de abril, DAAZ llega con su ritmo caribeño al Teatro Metropolitan. Se trata de un artista, productor y compositor cancunense que promete un espectáculo muy especial.

Además, Faruz Feet se presentará en el Pepsi Center. Mientras que Neo 5 live La matrix del Retro, llega al Foro Red Access, para transportarte con su show a los 80 y 90. ¿Te animas?

Las mejores obras de teatro en la CDMX hoy 10 de abril

La CDMX, una de las ciudades más grandes del mundo, ofrece una gran variedad de eventos culturales; por supuesto, los conciertos no son lo único, este viernes 10 de abril también podrás disfrutar de obras de teatro como:



El Musical El rey León

Ringolingus - Circo de sueños, magia y criaturas fantásticas: Teatro Hidalgo

El Fantasma de la Ópera: Teatro Insurgentes

El Sótano : Teatro Fernando SolerLa obscenidad de la carne: Teatro RenacimientoLas Leonas: Teatro México

: Teatro Fernando SolerLa obscenidad de la carne: Teatro RenacimientoLas Leonas: Teatro México Cuerdas de Bárbara Colio: Teatro Sergio MagañaLos monólogos de la vagina: Teatro Libanés

Mentidrags: Teatro Aldama

Perfume De Gardenia: Teatro San Rafael