La CDMX se pintó de morado por las jacarandas y si quieres pasear en bici y disfrutar del hermoso paisaje no te puedes perder la Bici Rodada Gran Tenochtitlán y en adn Noticias te contamos todos los detalles.
Bici Rodada Gran Tenochtitlán
El objetivo de esta rodada ciclista es inaugurar la ciclovía de la Calzada de Tlalpan planeada de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ y comenzará en el Zócalo capitalino donde se hará una bicicleta monumental sobre la explanada y un dron capturará la imagen.
Además, se tienen previstas algunas actividades recreativas en la plancha del Zócalo.
¿Cuándo y dónde será la rodada?
La Bici Rodada Gran Tenochtitlán será el próximo 19 de abril a partir de las 08:00 horas, la salida oficial esta programada para las 08:30 horas y comenzará desde el Zócalo hasta Periférico Sur, ante de la zona de hospitales de San Fernando.
Esta Ciclovía tiene una superficie de 34 kilómetros y según datos del gobierno capitalino, ya cuenta con una afluencia de alrededor de 2 mil 100 viajes diarios.
Ciclovía en Calzada de Tlalpan
Tlalpan es una de las vías más emblemáticas y antiguas de la capital y es un eje clave de conexión hacia el sur de la ciudad y con la ciclovía se abre una oportunidad para avanzar hacia una movilidad más segura y equitativa. Es uno de los corredores más largos y relevantes para la movilidad ciclista en la ciudad.