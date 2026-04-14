La CDMX se pintó de morado por las jacarandas y si quieres pasear en bici y disfrutar del hermoso paisaje no te puedes perder la Bici Rodada Gran Tenochtitlán y en adn Noticias te contamos todos los detalles.

Bici Rodada Gran Tenochtitlán

El objetivo de esta rodada ciclista es inaugurar la ciclovía de la Calzada de Tlalpan planeada de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ y comenzará en el Zócalo capitalino donde se hará una bicicleta monumental sobre la explanada y un dron capturará la imagen.

Además, se tienen previstas algunas actividades recreativas en la plancha del Zócalo.

¿Cuándo y dónde será la rodada?

La Bici Rodada Gran Tenochtitlán será el próximo 19 de abril a partir de las 08:00 horas, la salida oficial esta programada para las 08:30 horas y comenzará desde el Zócalo hasta Periférico Sur, ante de la zona de hospitales de San Fernando.

Esta Ciclovía tiene una superficie de 34 kilómetros y según datos del gobierno capitalino, ya cuenta con una afluencia de alrededor de 2 mil 100 viajes diarios.

🚴‍♀️💜 Rodar en comunidad se siente distinto. 🍀



Únete a la #BiciRodada Gran Tenochtitlán y recorre la ciudad desde otra mirada: historia, encuentro y movimiento. 🌿💫



También podrás sumarte a la Bicicleta Monumental y ser parte de esta gran experiencia. 👊🏻🔥



📅 19 de abril

⏰… pic.twitter.com/IFbg6RJQKJ — PILARES CDMX (@CdmxPilares) April 13, 2026

Ciclovía en Calzada de Tlalpan

Tlalpan es una de las vías más emblemáticas y antiguas de la capital y es un eje clave de conexión hacia el sur de la ciudad y con la ciclovía se abre una oportunidad para avanzar hacia una movilidad más segura y equitativa. Es uno de los corredores más largos y relevantes para la movilidad ciclista en la ciudad.