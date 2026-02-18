¡Hasta empacharse! Habrá Festival del Taco y el Asado 2026; fechas y lugar

Para los amantes del buen comer se llevará a cabo el Festival del Taco y el Asado 2026 donde los asistentes podrán disfrutar de más de 100 variedades de tacos, concursos, música y un ambiente familiar.

¿Qué habrá en el Festival del Taco y el Asado 2026?

Habrá tacos de muchos sabores diferentes y asados desde los clásicos de carne al carbón, tacos de diferentes estilos y especialidades regionales y hasta propuestas innovadoras.

También se llevará a cabo el "Reto del Rey del Taco" y otras actividades para poner a prueba tu destreza. También podrás disfrutar de música en vivo, zonas de descanso y muchas opciones para disfrutar en familia.

¿Cuándo y dónde es el Festival del Taco y el Asado 2026?

El Festival del Taco y el Asado 2026 se llevará a cabo el 14 y 15 de marzo en la Unidad Deportiva Amecameca ubicada en 56900, A, Ayapango 5 de las 10:00 a las 21:00 horas, la entrada es libre.

El taco, una tradición que alimenta a México

El taco es uno de los alimentos tradicionales y populares en México y se remontan a la época prehispánica pues se utilizaban como plato, cuchara y comida al mismo tiempo.

El 31 de marzo fue designado como "El Día del taco", una celebración que se aprovecha para dar a conocer sus variedades e ingredientes. Hay de trompo, bisteck asado, guisado y hasta mariscos. Los tacos consisten en una tortilla de maíz, seguido de un guiso, acompañado de cebolla, cilantro picado, limón y alguna salsa.

