Playeras, balones y más esculturas de arte huichol con motivos mundialistas llegan al MVM en CDMX

Como parte de las actividades culturales enmarcadas por el año mundialista, en el Museo Vivo del Muralismo (MVM) se expone la obra del artista César Menchaca, promotor del arte wixárika o huichol y aquí te compartimos todos los detalles para que no te pierdas este evento único y especial en la CDMX.

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¿Qué hay en la exposición?

Con esta exposición se busca fortalecer el acceso al arte y la cultura y visibilizar el talento de pueblos originarios y el trabajo de manos artesanas y César Menchaca es uno de los principales promotores del arte wixárika a nivel mundial y sus obras destacan por la aplicación de millones de chaquiras de cristal colocadas a mano.

En el museo los visitantes podrán apreciar Flamingo, Balón Monumental (en sus dos versiones), Botín México, Botín Messi y Playera Monumental, a las que se suma Cabeza de Catrín.

Ubicación y horario del Museo Vivo del Muralismo

El MVM tiene un horario de miércoles a lunes de las 10:00 a las 18:00 horas y se encuentra ubicado en República de Argentina 28 en el Centro Histórico de la CDMX. La entrada es gratuita.

¿Quién es César Menchaca?

César Menchaca es un artista plástico que nació en la CDMX y colabora con familias de pueblos originarios para crear obras y así difundir la riqueza cultural de nuestro país. Ha realizado más de 200 obras de gran formato y se han exhibido en Burj Khalifa en Dubái, el Cirque du Soleil en Montreal y por supuesto en el Palacio de Bellas Artes y en Avenida Paseo de la Reforma.

Sus obras destacan por ser creadas con cuentas de colores y pinturas de hilo con símbolos variados. Este arte llamado huichol fuera de México es originario de la Sierra Madre de Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango.

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