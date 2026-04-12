Agenda de conciertos y teatro en CDMX este lunes 13 de abril; sedes y horarios

Es lunes, pero la fiesta en la Ciudad de México (CDMX) no para. La cartelera de conciertos hoy 13 de abril también está llena de opciones para todos los gustos, desde espectáculos en recintos emblemáticos, como el Auditorio Nacional, hasta propuestas teatrales para cerrar el día.

Si no tienes plan, este lunes es perfecto para salir, porque la agenda cultural en la capital no se detiene y ofrece alternativas para todos los bolsillos. Checa las opciones.

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Artistas que se presentan hoy en el Auditorio Nacional

El Auditorio Nacional mantiene su lugar como uno de los recintos más importantes del país. Ubicado sobre Paseo de la Reforma, se trata de uno de los lugares que destacan por ser una parada obligada de grandes artistas nacionales e internacionales. Los conciertos de los que podrás disfrutar este lunes son:

Midnight Till Morning

Lunario del Auditorio Nacional

En punto de las 21:00 horas

¿ Cuáles son los conciertos más esperados del mes?

AC/DC: POWER UP TOUR 2026: 15 de abril

Soda Stereo Ecos: 14, 15 y 16 de abril en el Palacio de los Deportes

Kany García: 17 de abril en el Palacio de los Deportes

Siddhartha: 17 de abril en el Auditorio Nacional

Jackson Wang: 20 de abril en el Palacio de los Deportes

Javiera Mena: 19 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional

The Weeknd: After Hours Til Dawn Stadium Tour: 20, 21 y 22 de abril

¿Cómo pedir un reembolso de un concierto?

Si algún evento fue cancelado o reprogramado, puedes solicitar tu dinero de vuelta. En el caso de boletos adquiridos en plataformas oficiales, el proceso suele ser automático o mediante solicitud directa. De acuerdo con Ticketmaster debes:

Verificar el estatus del evento (cancelado o pospuesto).

Ingresar a tu cuenta donde compraste los boletos.

Seguir las instrucciones para solicitar el reembolso.

En la mayoría de los casos, el monto se devuelve al mismo método de pago utilizado.

Las mejores obras de teatro en la CDMX hoy 13 de abril

La oferta no termina en la música. Este lunes 13 de abril también hay una amplia variedad de obras de teatro en recintos. Las opciones son las siguientes:

Defendiendo al Cavernícola con Cesar Bono: Teatro Libanés, a las 8:00 p.m. Conversando con el Diablo: Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 8:30 p.m.

DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos: Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 8:30 p.m.

Préndeme el Musical: Teatro Milán, a las 8:45 p.m.

Hedda: Foro Lucerna, a las 8:00 p.m.

La agenda de conciertos hoy confirma que la CDMX nunca se detiene. Ya sea en grandes recintos, espacios públicos o teatros, este 13 de abril hay opciones para todos. La recomendación es revisar disponibilidad, horarios y salir con tiempo para disfrutar sin contratiempos. ¡Aguas con las lluvias!