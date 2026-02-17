El Viaje de Chihiro regresa a los cines por su 25 aniversario; fechas, precios y todos los detalles

Hayao Miyazaki ha dejado un legado insuperable en el mundo de la animación japonesa y uno de los largometrajes más populares y queridos regresará a la pantalla grande por su 25 aniversario, se trata de El Viaje de Chihiro.

El Viaje de Chihiro regresa a los cines

Este clásico de Studio Ghibli ha marcado a varias generaciones convirtiéndose es una cinta de culto y un filme imperdible del anime japonés.

Fue lanzada en 2001 y se convirtió en una película aclamada a nivel internacional y fue la primera película de animación japonesa en ganar el premio Oscar a Mejor Película Animada.

La historia gira en torno a Chihiro, una niña de 10 años que se muda con sus padres y terminan en un misterioso mundo que habitan dioses, brujas y espíritus. Sus padres son transformados en cerdos y ella debe trabajar en una casa de baños para espíritus donde enfrentará sus miedos, descubrirá su fortaleza y marcará su paso de la niñez a la madurez.

Y para celebrar los 25 años de esta increíble historia, Cinemex anunció que volverán a proyectarla en todos los cines de México.

¿Cuándo ver El Viaje de Chihiro en el cine?

De acuerdo con la publicación de Cinemex, El Viaje de Chihiro estará disponible en algunas salas a partir del 19 de febrero, puedes consultar la cartelera en el siguiente enlace.

Los boletos tienen un precio desde 29 pesos en salas tradicionales 2D, 3D y Atmos en Cinemanía y para salas premium como Platino, Market, IMAX o 4D tiene un precio de 95 pesos.

Chihiro cruzó accidentalmente al mundo de los espíritus y, para salvar a sus padres, deberá descubrir su valentía en un viaje mágico que la transformará para siempre. #ElViajeDeChihiro está de regreso en Cinemex por su 25° Aniversario a partir del 19 de febrero. pic.twitter.com/yxY5RGVSSM — Cinemex (@Cinemex) February 16, 2026

Datos curiosos de El Viaje de Chihiro

Aquí te compartimos algunas curiosidades de la película:

Rompió récord en ventas al alcanzar los 10 mil millones de yenes en 25 días y después de 19 años de mantener dicho récord en 2020, la película Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen rompió con esa marca y se volvió la película de anime más taquillera.

Miyazaki nunca tiene guiones en sus películas la historia se desarrolla cuando empieza a dibujar los storyboards, así que se podría decir que la película se escribe conforme Miyazaki la dibuja.

El director anunció su retiro en 1997 y tras realizar un viaje con amigos conoció a una niña de 10 años y pensó que debería hacer una película para las niñas de esa edad, quienes necesitan a alguien humana con quien pudieran identificarse y entender que también pueden ser heroínas.

Para entender el movimiento de los personajes, Miyasaki pidió a los animadores que se inspiraran en los movimientos de un animal.

