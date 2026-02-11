Festival del Pulque y Mezcal 2026, lugar para probar los sabores típicos en CDMX

Este 2026 regresa el Festival del Pulque, Gastronomía y Mezcal y será muy especial porque se llevarán a cabo 3 ediciones, cada una con una experiencia nueva y única que no te puedes perder y al final podrás vivir une Experiencia VIP.

¿Qué habrá en el Festival del Pulque y Mezcal 2026?

El Festival del Pulque, Gastronomía típica y mezcal tendrá tres ediciones, la octava es Leyendas de Maguey donde podrás disfrutar una obra de teatro inspirada en las leyendas. Habrá talleres temáticos y más.

La novena es Expresión Creativa donde habrá talleres y actividades donde el pulque y el mezcal serán la inspiración.

Mientras que la décima edición es Catas y Maridajes donde descubrirás sabores, aromas y combinaciones.

Durante el evento habrá más de 25 mezcaleros de diferentes partes de México, los 20 curados más ricos, gastronomía típica y artesanías.

Un dato importante es que en cada edición te pondrán un sello coleccionable y si juntas los tres podrás disfrutar de una Experiencia VIP de cierre.

Fechas y precios de boletos

Las tres ediciones del Festival del Pulque, Gastronomía típica y Mezcal se llevarán a cabo el 14 y 15 de marzo, 4 y 5 de julio y 5 y 6 de septiembre.

El horario es de las 12:00 a las 20:00 horas en Avenida Nuevo León 80 en la colonia Hipódromo Condesa. Los boletos tienen un precio de 60 pesos en preventa y 80 en taquilla.

