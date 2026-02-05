¡Planazo! Fechas, horarios y todos los detalles del Eurojazz 2026

El Festival Eurojazz se ha convertido en uno de los eventos más esperados por los habitantes de la CDMX pues cada año sus áreas verdes se convierten en el espacio ideal para la diversidad cultural y lo mejor de todo es que es gratis.

Fechas y horarios del Eurojazz 2026

Para esta edición 29, el Eurojazz tiene preparadas muchas sorpresas con un cartel internacional para disfrutar de un ambiente festivo y familiar.

Este evento musical se llevará a cabo los sábados y domingos del 1 al 15 de marzo de 2026 en un horario de las 13:00 y 17:00 horas. La entrada es gratuita y para todo público.

Participan agrupaciones de jazz de Europa y México y entre los países invitados destacan Finlandia, Francia, Alemania, Suecia, España, Italia, Polonia, Hungría y Países Bajos.

Durante el festival puedes disfrutar de charlas, talleres, encuentros con artistas y exposiciones. Además, hay foodtrucks para que puedas escuchar el concierto mientras comes algo delicioso acompañado de una refrescante bebida.

¿Cómo llegar al Cenart?

El Eurojazz 2026 se llevará a cabo en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes ( Cenart ) ubicado en Avenida Río Churubusco 79, Country Club en la alcaldía Coyoacán.

La forma más sencilla de llegar es en el Metro, puedes bajarte en la estación General Anaya de la línea 2 o en Ermita de la línea 12 y caminar.

También puedes utilizar el camión con ruta todo Churubusco y te deja afuera del recinto.

