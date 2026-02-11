Playa, música, concursos y muchas actividades en el Carnaval de Puerto Escondido 2026

Los carnavales son eventos llenos de música, color y diversión y si quieres ir a uno, el de Puerto Escondido es uno de los imperdibles pues tendrá muchas actividades para toda la familia.

¿Qué habrá en el Carnaval de Puerto Escondido 2026?

Puerto Escondido tiene muchas playas hermosas para relajarse y si además quieres vivir un ambiente festivo en el Carnaval 2026 habrá:

Desfiles de comparsas y carros alegóricos

Música y presentaciones en vivo de Grupo Cañaveral y Alma Sureña

Antojitos y bebidas regionales

Coronación del rey y la reina

Quema del mal humor

Actividades para toda la familia

Este año, la decoración de los carros alegóricos será con la temática "Fiesta de Fantasía". También se realizará el concurso Reina del Carnaval donde participan jóvenes de entre 18 y 25 años. El concurso Rey de la Alegría busca reconocer a jóvenes carismáticos y entusiastas con el objetivo de promover la sana convivencia.

Sábado 14 de febrero estará Grupo Cañaveral de Humberto Pabón y Alma Sureña en el Foro “Costera”, ubicado sobre la carretera costera.

Domingo 15 de febrero en Playa Zicatela, a partir de las 20:00 horas, con el Grupo Tronador, La Sensación de la Costa, y Sirenas de Ángel Martínez.

¿Cuándo y dónde será el Carnaval de Puerto Escondido 2026?

Este evento se realizará del 13 al 15 de febrero en distintos puntos del puerto, el Foro Costera será uno de los principales y se encuentra en la zona Bacocho .

Es importante mencionar que todas las actividades y concursos es gratis y comenzará a las 17:00 horas. Si planeas ir te recomendamos organizar muy bien tu viaje y reservar hospedaje con anticipación debido a que aumenta la afluencia de turistas.

