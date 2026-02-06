Jalisco se llena de fiesta en 2026: estos son los carnavales que no te puedes perder
Las celebraciones de carvales en Jalisco tienen semanas completas de música, cultura y tradiciones para toda la familia.
Jalisco vive un arranque de 2026 cargado de carnavales , ferias y fiestas patronales que reúnen a miles de visitantes cada año. Municipios grandes y pequeños abren sus plazas, foros y recintos tradicionales para ofrecer conciertos, espectáculos culturales y actividades pensadas para todas las edades. Este calendario convierte al estado en uno de los destinos más atractivos del invierno.
Carnavales destacados que marcan el inicio de 2026 en Jalisco
Cada sede apuesta por un programa distinto que combina tradición, entretenimiento y participación comunitaria.
Entre los carnavales más esperados se encuentran:
- Amatitán (7 al 13 de febrero): semana cultural dedicada al arte, la música y expresiones locales en la Plaza Principal.
- Chapala (12 al 17 de febrero): actividades familiares, talleres y espectáculos en el Parque de la Cristianía, con Aguascalientes como invitado.
- Ajijic (25 de enero al 17 de febrero): jaripeos, conciertos y gastronomía en el Lienzo Charro, con fuerte presencia de talento regional.
- Jalostotitlán (7 al 17 de febrero): certámenes, rodeos, teatro del pueblo y conciertos en sus plazas principales.
Música, espectáculos y tradición en plazas y ferias
Otros carnavales amplían la oferta con escenarios dedicados a conciertos masivos, espectáculos familiares y presentaciones culturales. La programación incluye desde música regional hasta propuestas infantiles y pop.
Ameca celebra del 7 al 17 de febrero con un cartel que reúne agrupaciones populares y shows pensados para todo público en el foro ferial. Autlán de Navarro, del 8 al 17 de febrero, combina desfiles, juegos mecánicos y espectáculos en su tradicional plaza de toros, uno de los puntos más concurridos del carnaval.
Sayula extiende la fiesta del 11 al 22 de febrero con conciertos en vivo y actividades culturales que atraen tanto a visitantes como a residentes.
