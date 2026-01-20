¡Taquitos deliciosos! Habrá Feria de la Barbacoa en el Carnaval de Capulhuac 2026 en Edomex
Si quieres disfrutar de un evento familiar con deliciosa comida no te puedes perder la feria de la barbacoa, una de las tradiciones culinarias más representativas.
Si eres de los que disfruta de la gastronomía mexicana, no te puedes perder la Feria de la Barbacoa y el Carnaval 2026 , un evento para disfrutar con toda la familia.
Actividades en la Feria de la Barbacoa y el Carnaval 2026
En esta ocasión, el evento reunirá a productores, artesanos, familias y turistas y contará con un programa con actividades gastronómicas , corredor artesanal y presentaciones musicales.
Además, se realizará el certamen Señorita Capulhuac y la Expo Foro Ovina y de la Cerne para promover la cultura local e impulsar la economía. Habrá teatro del pueblo con música en vivo, danzas tradicionales y espectáculos culturales.
La barbacoa es un método de cocción prehispánico que consta en formar un hoyo en la tierra y calentarlo con brasas de leña y piedras para después poner la carne envuelta en hojas de plátano o maguey. En la actualidad se refiere a la carne cocida a fuego lento que se distingue por su sabor y consistencia suave.
Fechas, sede y cómo llegar
La Feria de la Barbacoa y el Carnaval de Capulhuac 2026 se llevará a cabo del 8 al 10 de febrero en Capulhuac muy cerca de Toluca.
Si quieres ir desde la CDMX, la forma más encilla de llegar es en automóvil, tomando la autopista México-Toluca a la altura de las Plazas Outlet de Lerma y tomar la desviación hacia Calpuhuac, Santiago Tianguistenco u Ocoyoacan. El trayecto dura alrededor de una hora.
En transporte público puedes tomar el camión que sale con destino a Capulhuac desde la Central de Autobuses de Observatorio.
