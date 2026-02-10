Chinelos, pueblo mágico y color, todos los detalles del Carnaval de Tepoztlán 2026

Si te gustan los eventos culturales, no te puedes perder el Carnaval de Tepoztlán 2026 donde los asistentes podrán disfrutar del tradicional brinco del chinelo, música, gastronomía y más.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué habrá en el Carnaval de Tepoztlán?

Para este año, las actividades comenzarán con la llegada de las comparsas agrupaciones formadas por vecinos y músicos que marcan el ritmo de la fiesta. Los participantes ejecutan el brinco del chinelo con vestimenta y coreografías que se han convertido en símbolo de la identidad morelense.

Durante las noches, la plaza cívica es el lugar de la celebración y los asistentes desfilan ondeando banderas, arrojando confeti y tocando trompetas. Habrá gastronomía, juegos, artesanías representativas y muchas actividades para disfrutar en familia, con pareja o amigos.

Fecha y lugar del Carnaval

El evento se lleva a cabo el sábado previo al Miércoles de Ceniza que marca el inicio de la Cuaresma que este 2026 será del 14 al 17 de febrero en el Centro Histórico de Tepoztlán ubicado en Avenida Revolución y Plaza Cívica en Tepoztlán, Morelos.

¿Cuál es el origen de los chinelos?

Los chinelos surgieron como una respuesta de los pobladores indígenas y mestizos de las festividades de los hacendados españoles. Como no podían participar en los festejos de los terratenientes crearon máscaras y vestían ropa vieja para ocultar su identidad. Posteriormente se transformó con la incorporación de bandas de viento y se volvió una celebración emblemática de la región.

Los trajes de chinelo varían pero la mayoría son túnicas negras con detalles en blanco y figuras bordadas o pintadas con chaquiras, plumas y lentejuelas.

Así se vivió el Carnaval de Carnavales en CDMX: Música, colores y mucha fiesta

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.