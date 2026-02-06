El plan más romántico: Lámparas flotantes y trajineras en Xochimilco para San Valentín

¿Aún no tienes plan para el 14 de febrero? Vive una noche mágica y única en San Valentín en la Noche de los Anhelos, un evento especial para los enamorados y en adn Noticias te compartimos todos los detalles de este imperdible evento.

Noche de los Anhelos en Xochimilco

Durante el evento se llevará a cabo un paseo nocturno en trajinera y una lámpara flotante para participar en el ritual donde las parejas escriben sus deseos y los dejan ir sobre el agua.

Además, los asistentes podrán disfrutar de una cena ligera tipo tabla de carnes frías para compartir mientras recorren los canales.

Fecha, lugar y precio

La Noche de los Anhelos se llevará cabo el sábado 14 de febrero a las 17:30 horas en el Embarcadero Salitre y tiene un precio de 500 pesos incluye el pase en trajinera, lámpara flotante, concierto bohemio y cena. Puedes comprar el boleto en línea en el siguiente enlace.

Xochimilco se fundó en 1352 por una de las siete tribus nahuatlacas que salieron de la mítica Chicomostoc, se construyeron chinampas que son porciones de tierra colocadas sobre raíces de ahuejotes, empleadas para la siembre de legumbres y flores.

Fue entre 1910 y 1920 cuando Xochimilco encontró su potencial turístico y comenzó la construcción de los embarcaderos, se reforestó el bosque de Nativitas y se fundó el vivero de árboles y en 1970 se integró a la mancha urbana cuando se prolongo la avenida División del Norte y se creó el Anillo Periférico.

