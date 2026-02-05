Un plan medieval en CDMX cuesta menos de 200 pesos y sorprende a todos

Celebrar el Amor y la Amistad en la CDMX no tiene por qué limitarse a cenas o regalos tradicionales. Este febrero, un evento temático invita a viajar en el tiempo con una experiencia inspirada en la época medieval, pensada para familias, parejas y grupos de amigos que buscan algo distinto. La llamada Gran Mascarada propone música, ambientación y actividades que recrean un entorno de caballeros y damas.

Un evento medieval para celebrar el Amor y la Amistad

La Gran Mascarada, titulada “Amor Cortesano”, es una jornada temática que apuesta por la fantasía y la convivencia. El público asiste con antifaces y vestimenta inspirada en la época medieval, lo que refuerza la atmósfera del evento y convierte el recinto en un espacio lleno de color y creatividad.

La propuesta se orienta a todo público, por lo que tanto adultos como niños encuentran actividades y espacios para disfrutar.

Fecha, lugar y precio de la Gran Mascarada en CDMX

El encuentro se celebrará el 15 de febrero de 2026 en el Centro Cultural Miguel Sabido, conocido también como Comics Rock Show, con acceso sencillo desde las estaciones de Metro o Metrobús Hidalgo. El horario previsto es de 11:00 a 17:00 horas.

La entrada general tiene un precio de 150 pesos, con cupo limitado. Los boletos se adquieren tanto en línea como en taquilla del recinto.

