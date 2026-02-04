Experiencia inmersiva de Alicia en el País de las Maravillas en CDMX; fechas y costos de entrada

Una nueva experiencia inmersiva transformará Parque Lira, en la alcaldía Miguel Hidalgo de Ciudad de México (CDMX), a partir del 25 de febrero. Se trata de Alicia en el País de las Maravillas— clásico de Lewis Carroll— que promete combinar tecnología, arte y entretenimiento en un recorrido nocturno sensorial de más de un kilómetro.

El proyecto, presentado en conferencia de prensa por el alcalde Mauricio Tabe junto con representantes de la productora LET’S GO, involucra una inversión de 4.1 millones de pesos destinada a la rehabilitación y modernización del parque, con mejoras en iluminación, andadores y equipamiento general del espacio público. En adn Noticias te presentamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué se puede ver en la experiencia de Alicia en el País de las Maravillas?

La experiencia nocturna está diseñada como un recorrido interactivo donde los visitantes podrán sumergirse en paisajes oníricos creados con videoproyecciones, iluminación LED de última generación, música original y actuaciones en vivo que dan vida a personajes icónicos del universo de Alicia, como el Gato de Cheshire o el Sombrerero Loco.

El paseo, que puede recorrerse en aproximadamente una hora, fusiona elementos naturales del parque con instalaciones de luz y sonido, creando atmósferas envolventes que buscan transportar al público.

Precio de los boletos para la experiencia de Alicia en el País de las Maravillas

Como parte del esquema de colaboración público-privada, vecinas y vecinos de colonias cercanas —como Tacubaya, San Miguel Chapultepec y Daniel Garza— podrán acceder al evento de manera gratuita, previa acreditación de su residencia, en un esfuerzo por acercar este tipo de espectáculos a la comunidad local.

Para el público general, las entradas ya están a la venta en plataformas digitales como Fever y en la página oficial del evento , con precios desde $300 a $380 pesos.

La instalación funcionará de miércoles a domingo, en horarios nocturnos entre 19:00 y 22:00 horas, con diferentes bloques de acceso para facilitar el flujo de visitantes.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.