Música de primer nivel en Jalisco sin gastar de más: Conciertos desde 100 pesos

La Orquesta Filarmónica de Jalisco dio a conocer su agenda para la Primera Temporada 2026 en Guadalajara. Con boletos a precios accesibles que se venden desde los 100 pesos la cartelera para este ciclo de música clásica de la mejor calidad incluye ocho programas y 16 conciertos de temporada en recintos como el Teatro Degollado y el Foro LARV.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo inicia la Primera Temporada 2026 de la Orquesta Filarmónica de Jalisco?

La Secretaría de Cultura de Jalisco confirma que la Primera Temporada 2026 de la Orquesta Filarmónica inicia formalmente el jueves 5 de febrero a las 20:30 horas. El concierto inaugural se llevará a cabo en el Teatro Degollado bajo la batuta de José Luis Castillo, director artístico, y la participación de Pilar Gómez-Ibarra, directora del Coro Municipal de Zapopan.

Todas las fechas de la Primera Temporada 2026 de la Orquesta Filarmónica de Jalisco

La Orquesta Filarmónica de Jalisco organiza su calendario de presentaciones durante los meses de febrero y marzo de 2026. La programación contempla funciones dobles, habitualmente los jueves por la noche y los domingos al mediodía, para facilitar la asistencia de la población jalisciense y el turismo cultural de paso por la ciudad.

La agenda oficial de conciertos se distribuye de la siguiente manera:

Programa 1 (inaugural): Jueves 5 de febrero (20:30 h) y domingo 8 de febrero (12:30 h) en el Teatro Degollado. Dirigen José Luis Castillo y Pilar Gómez-Ibarra.

Jueves 5 de febrero (20:30 h) y domingo 8 de febrero (12:30 h) en el Teatro Degollado. Dirigen José Luis Castillo y Pilar Gómez-Ibarra. Programa 2 (social): Jueves 12 de febrero (20:30 h) y domingo 15 de febrero (12:30 h) en el Foro LARVA. Dirige Inés Rodríguez.

Jueves 12 de febrero (20:30 h) y domingo 15 de febrero (12:30 h) en el Foro LARVA. Dirige Inés Rodríguez. Programa 3: Jueves 19 de febrero (20:30 h) y domingo 22 de febrero (12:30 h) en el Teatro Degollado. Dirige José Luis Castillo.

Jueves 19 de febrero (20:30 h) y domingo 22 de febrero (12:30 h) en el Teatro Degollado. Dirige José Luis Castillo. Programa 4: Jueves 26 de febrero (20:30 h) y domingo 1 de marzo (12:30 h) en el Teatro Degollado. Dirige José Guadalupe Flores.

El ciclo continúa durante el mes de marzo con la participación de directores invitados nacionales e internacionales en el recinto principal de Guadalajara.

Programa 5: Jueves 5 de marzo (20:30 h) y domingo 8 de marzo (12:30 h) en el Teatro Degollado. Dirige Alejandra Urrutia.

Jueves 5 de marzo (20:30 h) y domingo 8 de marzo (12:30 h) en el Teatro Degollado. Dirige Alejandra Urrutia. Programa 6: Jueves 12 de marzo (20:30 h) y domingo 15 de marzo (12:30 h) en el Teatro Degollado. Dirige José Luis Castillo.

Jueves 12 de marzo (20:30 h) y domingo 15 de marzo (12:30 h) en el Teatro Degollado. Dirige José Luis Castillo. Programa 7: Jueves 19 de marzo (20:30 h) y domingo 22 de marzo (12:30 h) en el Teatro Degollado. Dirige Jorge Mester.

Jueves 19 de marzo (20:30 h) y domingo 22 de marzo (12:30 h) en el Teatro Degollado. Dirige Jorge Mester. Programa 8 (Clausura): Jueves 26 de marzo (20:30 h) y domingo 29 de marzo (12:30 h) en el Teatro Degollado. Dirige José Luis Castillo.

Precios y cómo comprar los boletos para la Orquesta Filarmónica de Jalisco

El Gobierno de Jalisco dispuso tarifas accesibles para la temporada 2026. Los boletos están disponibles en las taquillas de los recintos de 10 a 20 horas y a través de plataformas digitales . Estudiantes, maestros, adultos mayores (con credencial vigente) y personas con discapacidad pueden conseguir sus tickets con un 30 por ciento de descuento.

La lista de precios autorizada para los conciertos en el Teatro Degollado según la ubicación elegida es la siguiente:

Anfiteatro y Luneta A: $300.00

$300.00 Palcos Primeros: $264.00

$264.00 Palcos Segundos: $228.00

$228.00 Palcos Terceros: $120.00

$120.00 Galería: $100.00