Plan familiar gratis en CDMX: “Enredados” llega al teatro infantil todos los domingos de febrero

El teatro infantil gratis en CDMX suma una propuesta ideal para quienes buscan planes sin costo durante febrero. “Enredados” llegó al Centro Cultural José Martí con funciones dominicales pensadas para niñas, niños y personas adultas. Se trata de una alternativa accesible para disfrutar en familia sin gastar un solo peso.

Una versión teatral de Rapunzel pensada para toda la familia en CDMX

La obra “Enredados”, presentada por la Compañía Teatral Antagónicos y dirigida por Víctor Pacheco, retoma la historia de Rapunzel desde un lenguaje cercano y dinámico. La trama sigue a la joven que fue secuestrada cuando era bebé y encerrada en una torre por la bruja Madre Gothel, hasta que, al cumplir 18 años, decide escapar para descubrir su origen y cumplir el deseo de ver las linternas flotantes del reino.

Durante su aventura, Rapunzel se cruza con Flynn Rider, un bandido carismático que se convierte en un aliado inesperado.

Fechas, horarios y sede de las funciones de Enredados

Las funciones de “Enredados” se llevan a cabo los domingos 8, 15 y 22 de febrero, a las 12:00 horas, con entrada libre, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

El evento se realiza en el Centro Cultural José Martí, uno de los espacios más activos de la CDMX en materia cultural, conocido por ofrecer actividades gratuitas y abiertas a todo público.

