Para quedarse en casa; películas y programación en Azteca 7 este fin de semana

Si este fin de semana tienes pensado quedarte en casa descansando y viendo películas en familia te tenemos muy buenas noticias, pues la programación de Azteca 7 este viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de enero contará con la transmisión de películas nominadas al Oscar como En Busca de la Felicidad con Will Smith.

Será gracias a la falta del mítico Viernes Botanero, que a partir de las 18:15 horas, tiempo del centro de México, comenzarán las transmisiones especiales dentro de la programación de la televisora del Ajusco con películas de drama.

¿Qué películas pasarán en Azteca 7 este viernes 23 de enero?

De acuerdo con la programación que fue anunciada por Azteca 7 para este fin de semana, la primera película que transmitirán este viernes 23 de enero será “Sueño de libertad”, la cual trata sobre Andy Dufresne, un banquero injustamente encarcelado por el asesianto de su esposa y su amante, que en prisión forja una profunda amistad con Red Redding y lucha por mantener la esperanza de salir.

Al término de este filme, a las 21:15 horas dará inicio la película “En busca de la felicidad” con Will Smith, la cual cuenta la historia real del camino de Chris Gardner para convertirse en un exitoso empresario y conferencista a pesar de estar en quiebra.

Programación en Azteca 7 este sábado 24 de enero

Para la programación del sábado, Azteca 7 contará con un total de seis películas en maratón que podrán disfrutar todos los integrantes de la familia. Los horarios establecidos son los siguientes:

11:00 horas: La Momia: La búsqueda de los pergaminos perdidos

12:30 horas: Huracán categoría 5

14:30 horas: Carnada

16:30 horas: Celular

18:30 horas: La carretera de hielo

21:00 horas: Contrarreloj

¿Qué películas pasarán en Azteca 7 este domingo 25 de enero?

En cuanto el cierre del fin de semana, se señaló que Azteca 7 estará transmitiendo películas como Kazaam desde las 09:00 horas y Minicampeones a las 11:00 horas, esto antes del inicio del partido Bolivia vs México que arrancará a las 13:15 horas.

Tras ello, la transmisión continuará con lo siguiente:

15:30 horas: Una esposa de mentiras

18:00 horas: Como si fuera la primera vez

20:00 horas: Son como niños

22:15 horas: Son como niños 2

