¡Por el poder de Grayskull! Así lucen He-Man y Skeletor en el primer tráiler de “Amos del Universo”

¿Eres fan de He-Man ? Entonces, te encantará saber que Sony Pictures México y Amazon MGM Studios acaban de lanzar el primer tráiler de “Amos del Universo”, el live action que promete ser un éxito en taquilla. Y es que, la icónica caricatura de los 80 trascendió generaciones y conquistó nuevos seguidores de todas las generaciones.

La leyenda cobra vida y, este jueves 22 de enero, podrás echar un vistazo a Eternia, al mágico Castillo de Grayskull y podrás ver en acción a la Espada del Poder, capaz de transformar al príncipe Adam en el feroz guerrero llamado He-Man.

¿Quiénes serán He-Man y Skeletor en el live-action?

En el primer tráiler del live action de He-Man podemos ver a Nicholas Galitzine dando vida al Príncipe Adam, mientras que Jared Leto es su archienemigo Skeletor. No obstante, el elenco también incluye a Camila Mendes como Teela, Idris Elba como Man-At-Arms y Alison Brie como Evil-Lyn, bajo la dirección de Travis Knight.

En este primer vistazo podemos ver cómo luce Eternia, las naves espaciales, a los Amos del Universo en acción y al príncipe Adam descubriendo cómo echar a andar la mágica Espada del Poder.

¿De qué se trata “Amos del Universo”, el live action de He-Man?

Aunque todavía no conocemos todos los detalles, podemos adelantarte que el live action Amos del Universo, seguirá la historia de He-Man, el hombre más poderoso del universo, que enfrentará al malvado Skeletor para salvar el planeta Eternia y proteger los secretos del Castillo Grayskull. Todo esto con ayuda de los Amos del Universo.

¿Cuándo se estrena la película He-Man 2026?

Si eres un fan ochentero, sabemos que no puedes esperar para ver esta nueva versión de He-Man y los Amos del Universo, afortunadamente, falta muy poco para que este nuevo live action de Sony Pictures México y Amazon MGM Studios llegue a las salas de cine en México.

La fecha oficial de estreno ya está confirmada y será el 4 de junio de 2026. He-Man regresará a la pantalla grande para reclamar, una vez más, el poder de Grayskull.

