Frankenstein de Guillermo del Toro regresa al cine tras nominaciones en los Oscar

Guillermo del Toro es uno de los cineastas mexicanos más queridos y reconocidos en todo el mundo y para celebrar sus nominaciones en los Premios Oscar, Frankenstein regresará a la pantalla grande en los cines de México y en adn Noticias te contamos todos los detalles.

Frankenstein regresa a Cinemex

A través de redes sociales, Cinemex anunció que la película Frankenstein del director mexicano volverá a sus salas a partir del 5 de febrero. Así que es tu oportunidad para revivir esta increíble historia. Te recomendamos consultar la cartelera días antes para que sepas los horarios y sedes donde se proyectará.

¡El monstruo en una pantalla a su altura! Frankenstein, la obra maestra del cineasta mexicano Guillermo del Toro, llegará a Cinemex a partir del 5 de febrero. #carteleradeoro pic.twitter.com/B5dH9EXQ1s — Cinemex (@Cinemex) January 22, 2026

Frankenstein es una adaptación de la novela de Mary Shelly y cuenta la historia de Víctor, un científico brillante, obsesivo y ególatra que intenta desafiar a la muerta y crea a una criatura desatando tragedia, soledad, horror, dolor y venganza.

Frankenstein con 9 nominaciones al Oscar

Los Oscar son una ceremonia que premia a lo mejor del cine y para la edición 2026 el mexicano Guillermo del Toro vuelve a triunfar al recibir 9 nominaciones por Frankenstein:

Mejor Película

Mejor guion adaptado: Guillermo del Toro

Mejor fotografía: Dan Laustsen

Mejor banda sonora original: Alexandre Desplat

Mejor actor de reparto: Jacob Elordi

Mejor diseño de vestuario: Kate Hawley

Mejor maquillaje y peinado: Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey

Mejor diseño de producción: Tamara Deverell y Shane Vieau

Mejor sonido: Greg Chapman

La 98ª edición de los premios Óscar se celebrará a cabo el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

