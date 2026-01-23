inklusion.png Sitio accesible
Frankenstein de Guillermo del Toro regresa al cine tras nominaciones en los Oscar

La obra maestra del cineasta mexicano Guillermo del Toro regresa a los cines de México y aquí te contamos los detalles para que revivas esta gran historia.

Frankenstein de Guillermo del Toro regresa al cine
Frankenstein regresa a los cines de México|Getty Images
Escrito por:  Itandehui Cervantes

Guillermo del Toro es uno de los cineastas mexicanos más queridos y reconocidos en todo el mundo y para celebrar sus nominaciones en los Premios Oscar, Frankenstein regresará a la pantalla grande en los cines de México y en adn Noticias te contamos todos los detalles.

Frankenstein regresa a Cinemex

A través de redes sociales, Cinemex anunció que la película Frankenstein del director mexicano volverá a sus salas a partir del 5 de febrero. Así que es tu oportunidad para revivir esta increíble historia. Te recomendamos consultar la cartelera días antes para que sepas los horarios y sedes donde se proyectará.

Frankenstein es una adaptación de la novela de Mary Shelly y cuenta la historia de Víctor, un científico brillante, obsesivo y ególatra que intenta desafiar a la muerta y crea a una criatura desatando tragedia, soledad, horror, dolor y venganza.

Frankenstein con 9 nominaciones al Oscar

Los Oscar son una ceremonia que premia a lo mejor del cine y para la edición 2026 el mexicano Guillermo del Toro vuelve a triunfar al recibir 9 nominaciones por Frankenstein:

  • Mejor Película
  • Mejor guion adaptado: Guillermo del Toro
  • Mejor fotografía: Dan Laustsen
  • Mejor banda sonora original: Alexandre Desplat
  • Mejor actor de reparto: Jacob Elordi
  • Mejor diseño de vestuario: Kate Hawley
  • Mejor maquillaje y peinado: Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey
  • Mejor diseño de producción: Tamara Deverell y Shane Vieau
  • Mejor sonido: Greg Chapman

La 98ª edición de los premios Óscar se celebrará a cabo el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

