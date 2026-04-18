Megabaile en el Zócalo, shows alternativos y opciones gratis para todos los gustos.

Megabaile en el Zócalo, shows alternativos y opciones gratis para todos los gustos. | Canva

El fin de semana continúa una oferta variada de espectáculos en CDMX, y los conciertos del 19 de abril presentan desde eventos masivos gratuitos hasta propuestas independientes en recintos cerrados.

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La cartelera incluye cambios importantes, como cancelaciones y ajustes logísticos, por lo que autoridades recomiendan revisar rutas y transporte antes de salir.

¿Qué concierto habrá hoy en el Zócalo y alcaldías?

El Zócalo capitalino será sede de un Megabaile Sonidero por el Día Internacional de la Danza. El evento inicia a las 12:00 horas con sonideros, DJs y clubes de baile.

Se espera alta afluencia, lo que podría generar cierres en estaciones cercanas del Metro.

Artistas que se presentan hoy en el Auditorio Nacional

El concierto de Yeri Mua fue cancelado, dejando sin actividad principal al Auditorio Nacional.

En contraste, el Lunario recibirá a Javiera Mena a las 20:00 horas.

Lista de conciertos en el Estadio GNP hoy

El Estadio GNP no tendrá conciertos este domingo. El recinto se prepara para la serie de presentaciones de The Weeknd a partir del 20 de abril.

¿Qué concierto habrá en la Arena México y Arena CDMX?

La Arena México mantiene su tradicional función dominical de lucha libre desde las 17:00 horas. Aunque no es musical, es parte de la oferta de entretenimiento.

La Arena CDMX tampoco tendrá conciertos, pero ofrece el espectáculo Monster Trucks.

Otros eventos y cartelera en teatros

El Teatro Metropólitan contará con María Daniela y su Sonido Lasser. El Pepsi Center recibirá a C.R.O y el Pabellón del Palacio de los Deportes a Creepy Nuts.

¿Cómo pedir un reembolso de un concierto?

Tras cancelaciones, Ticketmaster gestiona reembolsos automáticos en compras digitales. El proceso puede tardar hasta 30 días hábiles.

Para boletos físicos, el trámite se realiza en taquillas. Profeco establece que el usuario debe recibir el monto total, incluidos cargos por servicio.