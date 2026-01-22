Pecadores rompe récord de nominaciones por su historia y en estas plataformas la puedes ver

El foco de las nominaciones al Oscar 2026 se posó sobre Sinners, traducida al español como "Pecadores", tras batir un récord histórico, pues de las 24 categorías se encuentra en 16, es decir que es la favorita para llevarse la mayoría de las estatuillas.

Con tantas nominaciones, "Pecadores" desplazó a películas como "Titanic", "La La Land" y "Eva al desnudo" y motivó a los amantes de las películas a buscar por dónde se puede ver este filme tan prometedor.

¿En dónde ver "Pecadores"?

La famosa película puede verse en las plataformas de

Max: se estrenó el pasado 4 de julio de 2025

Prime Video: costo adicional a la suscripción mensual

Google Play Movies y Aplee TV: Compra o renta

¿De qué trata Pecadores?

El filme de época dirigida por Ryan Coogler tiene una duración de 2 horas y se centra en Mississippi, Estados Unidos, de los años 30, al final de la Ley Seca. Unos gemelos, quienes fueron gángsters de Chicago vuelven a Luisiana para cumplir su sueño de abrir un bar solo para clientela negra, pero su nuevo comienzo no sale como lo esperan.

Los hermanos, quienes buscaban escapar de los problemas, descubren un mal que amenaza la comunidad, este es: los vampiros. La noche comienza con buen ritmo por la música del club, pero esta llama la atención de los seres sobrenaturales que buscarán acabar a toda costa con las personas que están adentro.

¿Por qué "Pecadores" fue nominada en varias categorías?

"Pecadores" está integrada por un excelente elenco que maravilló con sus actuaciones, pero no solo eso, sino que se hace una metáfora de la explotación racial y el pasado de la comunidad afroamericana en Estados Unidos.

