¿Dulces y pasteles baratos en la CDMX? Esta panadería antigua es un clásico imperdible

Entrar a la Pastelería Ideal no es solo comprar pan. Es detenerse un rato, mirar los mostradores y elegir sin prisa dulces o pasteles, aunque el lugar esté lleno. Está en el corazón del Centro Histórico de la CDMX y, aun así, sigue funcionando como panadería de barrio, a pesar de que van tanto locales como turistas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Un local histórico en la CDMX

Abrió en 1927, cuando todavía se llamaba Ideal Bakery, y con los años se volvió referencia obligada para generaciones enteras. No cambió la esencia: recetas de siempre, producción diaria y precios pensados para que cualquiera pueda llevar algo. Hoy manejan más de 350 variedades entre pan dulce, salado, pastelería y bocadillos.

Desde afuera ya se alcanza a ver el desfile de charolas detrás del vidrio. Hay pan en las paredes, en el centro, arriba, abajo. Los trabajadores se mueven rápido, con uniformes que parecen sacados de otra época, envolviendo cajas con cordón y papel decorado. Muchos coinciden en que eso también es parte del encanto.

¿Qué se encuentra en Pastelería Ideal?

Este lugar ofrece una gran variedad de productos. Aun así, hay clásicos que siempre aparecen en las charolas:

Conchas, orejitas, cuernitos, garibaldis y donas

Bolillos, teleras, baguettes y hogazas

Panqués, trenzas, roscas y pan de elote

Galletas por kilo, alfajores y hojaldres

Los precios arrancan desde los dos pesos en algunas piezas y se mantienen bajos incluso en pastelería. Hay rebanadas, pasteles chicos, otros de varios pisos y gelatinas individuales o grandes. También hacen pan de temporada, como el de Día de Muertos o Navidad.

Más allá del pan dulce

Pastelería Ideal también tiene productos salados: cuernitos de jamón con queso, tortitas, hojaldras o alguna pizza individual. También hay dulces, trufas, merengues, cerezas cubiertas de chocolate y bocadillos pensados para compartir.

Además del local principal del Centro Histórico, tiene sucursales en el Estado de México, como Aragón, Ciudad Azteca y Nezahualcóyotl.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.