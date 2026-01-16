Plan gratis en la CDMX: un festival con música en vivo que no te puedes perder este fin de semana

La música de mariachi no entiende de fronteras ni de calendarios patrios. Suena en plazas, teatros y hasta en otros países, pero sigue teniendo un peso especial cuando se escucha en vivo, al aire libre y en comunidad, especialmente en CDMX.

Este fin de semana, en el sur de la Ciudad de México , habrá un plan sencillo y directo: llegar, escuchar y quedarse un rato.

Festival del Mariachi en Tlalpan: fecha, horario y sede

La segunda edición del Festival del Mariachi en Tlalpan se realizará el domingo 18 de enero de 2026, en la explanada de la alcaldía. Las presentaciones arrancan a las 14:00 horas y se extenderán hasta las 19:00, con distintas agrupaciones sobre el escenario.

Dura un solo día, es sin boletos y sin registros previos. Algunos puntos clave para tener en cuenta:

Entrada completamente gratuita

Música en vivo durante toda la tarde

Agrupaciones de mariachi en formato tradicional

Evento al aire libre, en la explanada de Tlalpan

Mariachi, tradición viva más allá de México

Aunque muchos lo asocian solo con celebraciones patrias, el mariachi se mantiene vigente todo el año y en contextos muy distintos. Ha llegado a muchos países y, aun así, conserva un arraigo fuerte en espacios públicos como este festival.

No es casualidad: el mariachi fue reconocido en 2011 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y cada 21 de enero se conmemora el Día Internacional del Mariachi.

Para quienes buscan un plan distinto, gratuito y sin prisas este fin de semana, Tlalpan ya tiene algo sonando desde temprano.

