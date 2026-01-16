Feria de San Marcos 2026: Fechas para ver a J Balvin, Grupo Frontera y la Sonora Santanera totalmente gratis
Este icónico festejo, que atrae a millones de personas anualmente, abarcará tres semanas llenas de gastronomía, charrería y conciertos en espacios emblemáticos.
La esperada Feria Nacional de San Marcos (FNSM) 2026 ya tiene fechas oficiales confirmadas, prometiendo ser uno de los eventos más emocionante de México con una cartelera de lujo, tradiciones y miles de visitantes.
Este icónico festejo, que atrae a millones de personas anualmente, se llevará a cabo del 18 de abril al 10 de mayo de 2026, abarcando tres semanas llenas de gastronomía, charrería y conciertos en espacios emblemáticos como el Foro de las Estrellas, el Teatro Morelos, la Isla San Marcos y la Plaza de Toros Monumental. Te presentamos los detalles.
Fechas de la Feria de San Marcos 2026
De acuerdo con los acuerdos aprobados por el Comité del Patronato y el Cabildo de Aguascalientes, todo iniciará el 18 de abril y concluirá el 10 de mayo de 2026, con actividades programadas para todos los gustos y edades.
El evento concentra actividades que van desde espectáculos gratuitos hasta eventos con entrada pagada.
Cartel de conciertos en la Feria de San Marcos 2026
El cartel oficial de artistas para la Feria de San Marcos 2026 ya se dio a conocer con una programación diversa en el Foro de las Estrellas que incluye presentaciones para todos los géneros.
- 18 de abril: Entre Amigos
- 19 de abril: Luis Ángel "El Flaco"
- 20 de abril: Bryndis por Siempre
- 21 de abril: Goo Goo Dolls
- 22 de abril: J Balvin
- 23 de abril: Lara Campos
- 24 de abril: La Sonora Santanera
- 25 de abril: Andrea Bocelli
- 26 de abril: Álex Fernández
- 27 de abril: Orquesta Sinfónica Militar
- 28 de abril: Kany García
- 29 de abril: El Mimoso
- 30 de abril: José Carreras, Kenny G y López Yáñez
- 1.º de mayo: Función de Lucha Libre
- 2 de mayo: Audrey Nuna, Eric Nam y Milli
- 3 de mayo: Foreigner
- 4 de mayo: Kumbia Kings y Mi Banda El Mexicano
- 5 de mayo: Grupo Frontera
- 6 de mayo: Mägo de Oz
- 7 de mayo: Lila Downs
- 8 de mayo: David Guetta
- 9 de mayo: Paulo Londra
- 10 de mayo: Empire of the Sun
En espacios como El Ferial y El Foro del Lago se presentarán Jumbo, Caloncho, Gepe y Hello Seahorse!
Según las autoridades estatales, la edición número 198 de la feria buscará mostrar "lo mejor de Aguascalientes" y consolidarse como un imán de turismo nacional e internacional.
La Comunidad de Madrid y el estado de Chihuahua serán los invitados de honor.
