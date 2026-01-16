Feria de San Marcos 2026: Fechas para ver a J Balvin, Grupo Frontera y la Sonora Santanera totalmente gratis

La esperada Feria Nacional de San Marcos (FNSM) 2026 ya tiene fechas oficiales confirmadas, prometiendo ser uno de los eventos más emocionante de México con una cartelera de lujo, tradiciones y miles de visitantes.

Este icónico festejo, que atrae a millones de personas anualmente, se llevará a cabo del 18 de abril al 10 de mayo de 2026, abarcando tres semanas llenas de gastronomía, charrería y conciertos en espacios emblemáticos como el Foro de las Estrellas, el Teatro Morelos, la Isla San Marcos y la Plaza de Toros Monumental. Te presentamos los detalles.

Fechas de la Feria de San Marcos 2026

De acuerdo con los acuerdos aprobados por el Comité del Patronato y el Cabildo de Aguascalientes, todo iniciará el 18 de abril y concluirá el 10 de mayo de 2026, con actividades programadas para todos los gustos y edades.

El evento concentra actividades que van desde espectáculos gratuitos hasta eventos con entrada pagada.

Cartel de conciertos en la Feria de San Marcos 2026

El cartel oficial de artistas para la Feria de San Marcos 2026 ya se dio a conocer con una programación diversa en el Foro de las Estrellas que incluye presentaciones para todos los géneros.



18 de abril: Entre Amigos

19 de abril: Luis Ángel "El Flaco"

20 de abril: Bryndis por Siempre

21 de abril: Goo Goo Dolls

22 de abril: J Balvin

23 de abril: Lara Campos

24 de abril: La Sonora Santanera

25 de abril: Andrea Bocelli

26 de abril: Álex Fernández

27 de abril: Orquesta Sinfónica Militar

28 de abril: Kany García

29 de abril: El Mimoso

30 de abril: José Carreras, Kenny G y López Yáñez

1.º de mayo: Función de Lucha Libre

2 de mayo: Audrey Nuna, Eric Nam y Milli

3 de mayo: Foreigner

4 de mayo: Kumbia Kings y Mi Banda El Mexicano

5 de mayo: Grupo Frontera

6 de mayo: Mägo de Oz

7 de mayo: Lila Downs

8 de mayo: David Guetta

9 de mayo: Paulo Londra

10 de mayo: Empire of the Sun

En espacios como El Ferial y El Foro del Lago se presentarán Jumbo, Caloncho, Gepe y Hello Seahorse!

Según las autoridades estatales, la edición número 198 de la feria buscará mostrar "lo mejor de Aguascalientes" y consolidarse como un imán de turismo nacional e internacional.

La Comunidad de Madrid y el estado de Chihuahua serán los invitados de honor.

