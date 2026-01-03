¡Bye, Cancún! Top 5 de playas de Latinoamérica con aguas cristalinas y arena blanca

En 2026, viajeros y rankings turísticos coinciden en algo, varias playas de Latinoamérica están superando a destinos clásicos como Cancún en belleza natural, experiencia sostenible y menor saturación. Desde el Caribe hasta el Pacífico, estos paraísos combinan aguas cristalinas, arena fina y un entorno más auténtico.

La tendencia responde al turismo responsable, la búsqueda de paisajes vírgenes y una nueva generación de viajeros que prioriza experiencias únicas sobre destinos masificados.

Las 5 playas que lideran el ranking

Baía do Sancho (Brasil): Considerada de las más bellas del mundo por su mar turquesa y acantilados verdes

Considerada de las más bellas del mundo por su mar turquesa y acantilados verdes Playa del Amor, Islas Marietas (México): Escondida dentro de una cueva natural, es exclusiva y fotogénica

Escondida dentro de una cueva natural, es exclusiva y fotogénica Punta Uva (Costa Rica): Arena blanca y mar tranquilo en plena selva caribeña

Arena blanca y mar tranquilo en plena selva caribeña San Andrés (Colombia): Famoso por su “mar de siete colores” y aguas transparentes

Famoso por su “mar de siete colores” y aguas transparentes Cayo Coco (Cuba): Playas vírgenes y poca afluencia turística

¿Cómo llegar desde CDMX?

La mayoría requiere vuelo con escala:



A Brasil vía São Paulo

A Costa Rica vía San José

A Colombia vía Bogotá

A Cuba vía La Habana

Las Islas Marietas se alcanzan volando a Puerto Vallarta y luego en lancha autorizada

Reglas básicas que debes seguir en cada playa

No extraer arena, corales ni conchas: En la mayoría de estos destinos está prohibido y puede implicar multas

En la mayoría de estos destinos está prohibido y puede implicar multas Usar bloqueador biodegradable: Para evitar dañar los arrecifes y la fauna marina

Para evitar dañar los arrecifes y la fauna marina Respetar zonas restringidas: Algunas áreas son de anidación o conservación y no están abiertas al público

Algunas áreas son de anidación o conservación y no están abiertas al público No dejar basura ni colillas: Todas son playas con programas de limpieza y conservación activa

Todas son playas con programas de limpieza y conservación activa Evitar música a alto volumen: Para no alterar la fauna ni la experiencia de otros visitantes

Para no alterar la fauna ni la experiencia de otros visitantes Seguir las indicaciones locales: Guías y autoridades conocen mareas, corrientes y zonas seguras

¿Qué hacer en cada destino además de ir a la playa?

Baía do Sancho (Brasil): Snorkel, senderismo por acantilados y tours de observación de delfines

Snorkel, senderismo por acantilados y tours de observación de delfines Islas Marietas (México): Kayak, paddle board y recorridos ecológicos guiados

Kayak, paddle board y recorridos ecológicos guiados Punta Uva (Costa Rica): Caminatas en la selva, avistamiento de perezosos y tours de cacao

Caminatas en la selva, avistamiento de perezosos y tours de cacao San Andrés (Colombia): Buceo en arrecifes, paseos en lancha por el mar de siete colores y compras locales

Buceo en arrecifes, paseos en lancha por el mar de siete colores y compras locales Cayo Coco (Cuba): Buceo, observación de aves y excursiones en catamarán

¿Por qué estas playas son tendencia?

Ofrecen menor saturación, contacto real con la naturaleza y políticas de conservación más estrictas. Esto atrae a turistas conscientes y mejora la experiencia general.

Recomendaciones generales

Reservar con anticipación

Respetar áreas protegidas

Evitar temporada alta

Optar por operadores certificados, garantiza un viaje más responsable y placentero

