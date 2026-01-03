inklusion.png Sitio accesible
¡Bye, Cancún! Top 5 de playas de Latinoamérica con aguas cristalinas y arena blanca

Estas playas de Latinoamérica sorprenden por su agua clara y arena blanca. Te decimos cuáles son, cómo llegar desde CDMX y por qué son tendencia viajera.

playas de Latinoamérica
Las costas de Latinoamérica son un verdadero tesoro natural, con destinos que combinan arenas finas, aguas cristalinas y paisajes impresionantes.|Getty Images
Notas,
Tiempo Libre

Escrito por:  Adriana Juárez Miranda

En 2026, viajeros y rankings turísticos coinciden en algo, varias playas de Latinoamérica están superando a destinos clásicos como Cancún en belleza natural, experiencia sostenible y menor saturación. Desde el Caribe hasta el Pacífico, estos paraísos combinan aguas cristalinas, arena fina y un entorno más auténtico.

La tendencia responde al turismo responsable, la búsqueda de paisajes vírgenes y una nueva generación de viajeros que prioriza experiencias únicas sobre destinos masificados.

Las 5 playas que lideran el ranking

  • Baía do Sancho (Brasil): Considerada de las más bellas del mundo por su mar turquesa y acantilados verdes
  • Playa del Amor, Islas Marietas (México): Escondida dentro de una cueva natural, es exclusiva y fotogénica
  • Punta Uva (Costa Rica): Arena blanca y mar tranquilo en plena selva caribeña
  • San Andrés (Colombia): Famoso por su “mar de siete colores” y aguas transparentes
  • Cayo Coco (Cuba): Playas vírgenes y poca afluencia turística

¿Cómo llegar desde CDMX?

La mayoría requiere vuelo con escala:

  • A Brasil vía São Paulo
  • A Costa Rica vía San José
  • A Colombia vía Bogotá
  • A Cuba vía La Habana
  • Las Islas Marietas se alcanzan volando a Puerto Vallarta y luego en lancha autorizada

Reglas básicas que debes seguir en cada playa

  • No extraer arena, corales ni conchas: En la mayoría de estos destinos está prohibido y puede implicar multas
  • Usar bloqueador biodegradable: Para evitar dañar los arrecifes y la fauna marina
  • Respetar zonas restringidas: Algunas áreas son de anidación o conservación y no están abiertas al público
  • No dejar basura ni colillas: Todas son playas con programas de limpieza y conservación activa
  • Evitar música a alto volumen: Para no alterar la fauna ni la experiencia de otros visitantes
  • Seguir las indicaciones locales: Guías y autoridades conocen mareas, corrientes y zonas seguras

¿Qué hacer en cada destino además de ir a la playa?

  • Baía do Sancho (Brasil): Snorkel, senderismo por acantilados y tours de observación de delfines
  • Islas Marietas (México): Kayak, paddle board y recorridos ecológicos guiados
  • Punta Uva (Costa Rica): Caminatas en la selva, avistamiento de perezosos y tours de cacao
  • San Andrés (Colombia): Buceo en arrecifes, paseos en lancha por el mar de siete colores y compras locales
  • Cayo Coco (Cuba): Buceo, observación de aves y excursiones en catamarán

¿Por qué estas playas son tendencia?

Ofrecen menor saturación, contacto real con la naturaleza y políticas de conservación más estrictas. Esto atrae a turistas conscientes y mejora la experiencia general.

Recomendaciones generales

  • Reservar con anticipación
  • Respetar áreas protegidas
  • Evitar temporada alta
  • Optar por operadores certificados, garantiza un viaje más responsable y placentero

