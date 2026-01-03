¡Bye, Cancún! Top 5 de playas de Latinoamérica con aguas cristalinas y arena blanca
Estas playas de Latinoamérica sorprenden por su agua clara y arena blanca. Te decimos cuáles son, cómo llegar desde CDMX y por qué son tendencia viajera.
En 2026, viajeros y rankings turísticos coinciden en algo, varias playas de Latinoamérica están superando a destinos clásicos como Cancún en belleza natural, experiencia sostenible y menor saturación. Desde el Caribe hasta el Pacífico, estos paraísos combinan aguas cristalinas, arena fina y un entorno más auténtico.
La tendencia responde al turismo responsable, la búsqueda de paisajes vírgenes y una nueva generación de viajeros que prioriza experiencias únicas sobre destinos masificados.
Las 5 playas que lideran el ranking
- Baía do Sancho (Brasil): Considerada de las más bellas del mundo por su mar turquesa y acantilados verdes
- Playa del Amor, Islas Marietas (México): Escondida dentro de una cueva natural, es exclusiva y fotogénica
- Punta Uva (Costa Rica): Arena blanca y mar tranquilo en plena selva caribeña
- San Andrés (Colombia): Famoso por su “mar de siete colores” y aguas transparentes
- Cayo Coco (Cuba): Playas vírgenes y poca afluencia turística
¿Cómo llegar desde CDMX?
La mayoría requiere vuelo con escala:
- A Brasil vía São Paulo
- A Costa Rica vía San José
- A Colombia vía Bogotá
- A Cuba vía La Habana
- Las Islas Marietas se alcanzan volando a Puerto Vallarta y luego en lancha autorizada
Reglas básicas que debes seguir en cada playa
- No extraer arena, corales ni conchas: En la mayoría de estos destinos está prohibido y puede implicar multas
- Usar bloqueador biodegradable: Para evitar dañar los arrecifes y la fauna marina
- Respetar zonas restringidas: Algunas áreas son de anidación o conservación y no están abiertas al público
- No dejar basura ni colillas: Todas son playas con programas de limpieza y conservación activa
- Evitar música a alto volumen: Para no alterar la fauna ni la experiencia de otros visitantes
- Seguir las indicaciones locales: Guías y autoridades conocen mareas, corrientes y zonas seguras
¿Qué hacer en cada destino además de ir a la playa?
- Baía do Sancho (Brasil): Snorkel, senderismo por acantilados y tours de observación de delfines
- Islas Marietas (México): Kayak, paddle board y recorridos ecológicos guiados
- Punta Uva (Costa Rica): Caminatas en la selva, avistamiento de perezosos y tours de cacao
- San Andrés (Colombia): Buceo en arrecifes, paseos en lancha por el mar de siete colores y compras locales
- Cayo Coco (Cuba): Buceo, observación de aves y excursiones en catamarán
¿Por qué estas playas son tendencia?
Ofrecen menor saturación, contacto real con la naturaleza y políticas de conservación más estrictas. Esto atrae a turistas conscientes y mejora la experiencia general.
Recomendaciones generales
- Reservar con anticipación
- Respetar áreas protegidas
- Evitar temporada alta
- Optar por operadores certificados, garantiza un viaje más responsable y placentero
