CDMX celebra Día de Reyes con mega rosca gratis en el Ángel, entrega de juguetes y vacunación

La Ciudad de México (CDMX) se alista para celebrar el Día de Reyes con una tradicional convivencia, tradición y servicios gratuitos. El Gobierno capitalino anunció la Gran Celebración de Día de Reyes , que tendrá como sede principal el Ángel de la Independencia y se extenderá a otros 15 puntos de la capital, con el objetivo de acercar esta tradición a más familias.

La invitación está abierta para que niñas, niños, jóvenes y personas adultas compartan una rebanada de rosca en espacios públicos, sin costo y con actividades complementarias.

Mega rosca en el Ángel de la Independencia

El evento central se realizará el lunes 5 de enero a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia, donde se partirá una Mega Rosca de Reyes de 250 metros lineales, que alcanzará para 24 mil porciones.

La rosca será elaborada por panaderías afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (CANAINPA) y se repartirá de forma gratuita. Además, gracias a la coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), se entregarán 25 mil lechitas, cortesía de FEMSA, para acompañar el pan.

Como parte del ambiente festivo, Melchor, Gaspar y Baltasar estarán presentes para que las familias puedan tomarse fotografías conmemorativas.

Rosca de Reyes en 15 sedes alternas

Para quienes no puedan acudir al Ángel, la celebración se descentraliza con 15 sedes alternas distribuidas en distintas alcaldías, entre el domingo 4, lunes 5 y martes 6 de enero.

Domingo 4 de enero



Foro Cultural Magdalena Contreras

Cam. Real de Contreras 27, La Concepción, La Magdalena Contreras; 16:00 horas

Deportivo Independencia

Jesús Lecuona, Miguel Hidalgo 3ra Secc., Tlalpan; 14:00 horas

Cancha Campos Revolución

Zona Escolar Oriente, Gustavo A. Madero; 16:00 horas

Deportivo Leandro Valle

Eje 5 Oriente – Av. Javier Rojo Gómez, Iztacalco; 17:00 horas

Parque Santiago Xicoténcatl

Isabel la Católica, colonia Álamos, Benito Juárez; 13:00 horas



Lunes 5 de enero



Parque Aguascalientes

Penitenciaria 252, Venustiano Carranza; 16:00 horas

Parque Calpulli

El Rosario, Azcapotzalco; 16:00 horas

Parque de la Consolación

Esquina San Matías y San Hermilo, Pedregal de Santa Úrsula; 17:00 horas

Deportivo San Gregorio

Esquina Av. Chapultepec y Adolfo López Mateos, San Juan Moyotepec, Xochimilco; 15:00 horas

Parque Juegos de Palos

Cda. Gastón Melo s/n, San Antonio Tecómitl, Milpa Alta; 15:00 horas



Martes 6 de enero



Barco Utopía

Parque Lineal Periférico Oriente y Av. Luis Méndez, Iztapalapa; 14:00 horas

Deportivo Morelos

José María Morelos 93, colonia Niño Jesús, Tlalpan; 17:00 horas

Bosque de Tláhuac

Av. La Turba s/n, Miguel Hidalgo, Tláhuac; 16:00 horas

Parque Tacuba

Aquiles Serdán 16, San Diego Ocoyoacac, Miguel Hidalgo: 14:00 horas

Torres de Potrero

Av. Alta Tensión 94, Álvaro Obregón; 12:00 horas



Juguetes y servicios de salud gratuitos

La jornada también incluirá acciones sociales. La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) repartirá más de 15 mil juguetes , mientras que la Cruz Roja Mexicana entregará otros siete mil, dirigidos principalmente a la población infantil.

En materia de salud, la Secretaría de Salud de la CDMX instalará cuatro puntos de vacunación, donde se aplicarán alrededor de dos mil dosis de manera gratuita, para quienes deseen aprovechar el servicio durante el evento.

Una celebración para convivir y compartir

Las autoridades capitalinas destacaron que esta celebración busca preservar las tradiciones, promover espacios seguros y reforzar el tejido social, especialmente entre las infancias y las familias.

La recomendación es llegar con anticipación, ya que las porciones son limitadas. Para conocer el detalle completo de horarios y ubicaciones, se puede consultar la Cartelera de CDMX y las redes sociales de la Secretaría de Cultura capitalina.

