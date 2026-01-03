Oferta de Rosca de Reyes en Costco y Walmart en 2026 para comparar precios y sabor

Cada vez estamos más cerca de que se lleve a cabo la tradicional partida de Rosca de Reyes en México, por lo cual tiendas de autoservicio como Walmart y Costco, han dado a conocer las ofertas especiales con las que contarán en este 2026, así como los sabores disponibles con los que contarán en tiendas.

De acuerdo con las plataformas web de cada una de estas tiendas de autoservicio, este tradicional pan de temporada podrá encontrarse en precios que van desde los 189 hasta los 559 pesos, esto dependiendo la tienda en la que se busque comprar.

Precio de la Rosca de Reyes en Walmart

La plataforma web oficial de Walmart, señala que el precio de la Rosca de Reyes para este 2026 será de 189 pesos en la mediana, de aproximadamente 500 gramos, así como de 329 pesos la tradicional de un kilo.

Sin embargo, más allá del precio de los productos “tradicionales” y los más vendidos en esta temporada del año, la tienda de autoservicio también anunció que cuenta con los siguientes precios en la Rosca de Reyes este 2026:

Rosca extra especial familiar de 1.8 kg: 425 pesos

Rosca extra especial de 500 g: 189 pesos

Rosca con queso y zarzamora: 429 pesos

Es importante mencionar que estos productos se pueden adquirir directamente en las tiendas físicas a lo largo y ancho del país, así como por medio de la plataforma web de la misma compañía Walmart México.

Precio de la Rosca de Reyes en Costco este 2026

Por su parte, el precio que se le colocó a la Rosca de Reyes para este 2026 en tiendas Costco puede rondar entre los 449 y los 559 pesos, esto dependiendo del establecimiento en el que se busque adquirir la misma.

Al igual que en Walmart, en esta tienda de autoservicio se puede comprar la rosca de manera física o vía remota, esto a través de su página web que podrás encontrar ingresando al siguiente enlace .

¿Qué Rosca de Reyes tiene mejor calificación en Google?

Vale la pena mencionar que las Roscas de Reyes que se venden tanto en Costco como en el Walmart, son algunas de las más solicitadas en esta temporada del año gracias a su preparación, sabor y oportunidad de negocio.

Pese a ello, también se destacan a estas dos empresas gracias a la calidad de la masa y los ingredientes de preparación con la que se realiza este típico pan de temporada en el país.

