Reyes magos se salvan, los videojuegos no tendrán nuevos impuestos este 6 de enero

Los videojuegos en México no aumentarán de precio este 6 de enero gracias a un estímulo fiscal federal que neutraliza el nuevo impuesto planeado para 2026. El Gobierno publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2025 que elimina, en la práctica, el cobro del 8% del IEPS a videojuegos con contenido violento o para adultos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La medida aplica tanto a compras físicas como digitales, incluidas plataformas extranjeras, lo que evita un impacto directo en el bolsillo de consumidores justo durante una de las temporadas comerciales más importantes del año.

El impuesto que nunca llegó a cobrarse

El Paquete Económico 2026 incluía un IEPS del 8% a videojuegos clasificados como violentos o no aptos para menores. Su entrada en vigor estaba prevista para el 1° de enero.

El estímulo fiscal del 100% evita que el impuesto se cobre, siempre que las empresas no trasladen el costo al consumidor final.

¿Por qué el gobierno dio marcha atrás?

El Gobierno Federal explicó que resultaba complejo clasificar los videojuegos por niveles de violencia de forma objetiva y operativa.

La dificultad técnica y legal llevó al gobierno a optar por prevención y educación, en lugar de una recaudación difícil de aplicar.

Impacto para gamers y familias

Los consumidores pueden comprar videojuegos sin incrementos inesperados durante el Día de Reyes y el resto de 2026.

Esto beneficia especialmente a hogares con menores, donde el entretenimiento digital representa una parte creciente del gasto familiar.

¿Qué opinan los expertos y la oposición?

La oposición advierte que el impuesto sigue existiendo legalmente, lo que podría generar trámites administrativos para las empresas.

Sin embargo, especialistas fiscales coinciden en que el decreto reduce la carga burocrática y ofrece certidumbre al mercado digital.

¿Qué sigue para el mercado digital?

El gobierno planea campañas educativas sobre uso responsable de videojuegos y prevención de adicciones.

Sal de la rutina y lánzate a Arcade Gallery, Museo del Videojuego en CDMX

La industria espera estabilidad de precios, mayor consumo digital y crecimiento sostenido del sector durante 2026.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.