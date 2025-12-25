Feria del Juguete Neza 2026: Consigue juguetes baratos y bonitos para el Día de Reyes

Buenas noticias para los Reyes Magos que en esta temporada navideña están buscando juguetes baratos y bonitos para sorprender a niñas y niños en el Día de Reyes , el próximo 6 de enero. Una de las opciones más esperadas es la Feria del Juguete Neza 2026, un evento tradicional del oriente del Estado de México (Edomex) que reúne a cientos de comerciantes con ofertas para todos los presupuestos. Te contamos los detalles.

¿Qué habrá en la Feria del Juguete Neza 2026?

La Feria del Juguete Neza 2026 reunirá a cientos de vendedores con una amplia variedad de productos para todas las edades. Entre las opciones destacan juguetes clásicos, electrónicos, didácticos, muñecas, carritos, pelotas, figuras de acción, trenes y mucho más.

Además, se espera la participación de más de 800 comerciantes, lo que garantiza que los Reyes Magos podrán elegir entre una enorme cantidad de juguetes baratos para niños y niñas, ideales para sorprender en el Día de Reyes sin gastar demasiado.

Pero, además de juguetes, los Reyes Magos también podrán encontrar ropa, accesorios, artículos tecnológicos o incluso detalles para quienes buscan juguetes baratos en Edomex o regalos accesibles sin salir del municipio.

¿Cuándo y dónde estará la Feria del Juguete en Neza?

La Feria del Juguete Neza 2026 se instalará del 26 de diciembre al 6 de enero de 2026, justo en la temporada más fuerte de compras para Reyes Magos. El horario será amplio, desde las 10:00 de la mañana hasta la medianoche, lo que permitirá comprar con calma y evitar aglomeraciones.

Si quieres conseguir juguetes baratos y bonitos acude a esta feria del juguete que se instalará en camellón de la avenida Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl, frente a Ciudad Jardín y entre la avenida Nezahualcóyotl y la avenida Virgen de los Remedios, exactamente frente al Walmart. Recuerda que la entrada es totalmente gratuita.

