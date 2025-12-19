La reacción de una extranjera a un centro de vacunación en plaza comercial que se hizo viral

Un TikTok de una extranjera en Zapopan, Jalisco, se hizo viral en poco tiempo, ya que mostró una enorme sorpresa al ver un centro de vacunación al interior de una plaza comercial, algo que, sin lugar a dudas, nunca había visto en su país.

La creadora de contenido es de Canadá, quien grabó mientras caminaba al interior del centro comercial y mostró una larga fila de personas que estaban esperando pacientemente a ser vacunadas. Y más sorprendente, era un módulo de vacunación gratuito.

En México es normal, en el mundo es algo raro

La canadiense no podía creer que ofrecieran vacunas gratuitas en un espacio público y que las personas fueran tan organizadas. Y si el video no era suficiente, los comentarios ayudaron a que la situación fuera más sorprendente.

"Nunca vi que esto sucediera en Estados Unidos", comentó un usuario, "¡Qué orgullo que las vacunas sean gratis y tan accesibles", comentó otro. Asegurando que esto sería algo impensable en otros países.

Por otro lado, los mexicanos tomaron la situación con humor, haciendola todavía más peculiar. "Me da risa que hay gente que ve a las enfermeras y les pregunta 'de cuál tiene', como si fueran a comprar un helado", comentó una persona.

Campañas de vacunación gratuitas en México

Este tipo de estrategias forma parte de las campañas de vacunación de temporada invernal, impulsadas por la Secretaría de Salud, para facilitar el acceso a vacunas y, por ende, a la protección de enfermedades respiratorias de temporada.

Por lo pronto, este caso levantó muchos comentarios en redes, ya que hay millones de personas que nunca se habrían imaginado una campaña así en sus países, mientras que en México ya es algo completamente normal.

