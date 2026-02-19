inklusion.png Sitio accesible
Para el calorón: Franquicia china llega a CDMX con helados a 8 pesos

Llegó a CDMX la primera sucursal de Mixue, una cadena china de helados y bebidas con tapioca.

Tiempo Libre

Escrito por: Itandehui Cervantes

En la CDMX se han registrado altas temperaturas y con ello, se antoja un helado para refrescarse y una cadena china la esta rompiendo al vender estos deliciosos postres a tan solo 8 pesos, y en adn Noticias te compartimos todos los detalles.

Mixue, la franquicia con helados a 8 pesos

El lugar se caracteriza por tener al "Rey de la Nieve" y por sus precios bajos comparado con otras heladerías. En el menú puedes encontrar productos que incluyen perlas de tapioca, frutas y combinaciones lácteas. Hay helado, té negro, limonada, café, milk tea con boba, malteada, naranjada y más.

Mixue es una marca que se fundó en 1997 y se especializa en helados suaves y bebidas y hay sucursales en alrededor de 13 países y más de 47 mil tiendas a nivel global.

Precios y ubicación de Mixue

La sucursal de helados Mixue se encuentra ubicada en Monte de Piedad 15, local 3PB en el Centro Histórico, alcaldía Cuautémoc, los precios de los productos varían y son los siguientes:

  • Helado Mixue: $8 pesos
  • Té negro: desde $15 pesos
  • Limonada clásica: $20 pesos
  • Café americano: $25 pesos
  • Súper sundae: $30 pesos
  • Milk tea con boba (mediano): $30 pesos
  • Malteada de fresa: $35 pesos
  • Naranjada Mixue: $40 pesos
  • Mango con coco y bolitas de taro: $45 pesos
  • Triple topping: $45 pesos

¿Sabías que? El helado se inventó en China con la dinastía Tang y la producción comercial de este postre comenzó en Baltimore, Maryland. Además, la mitad del volumen del helado es aire y esta hecho de crema, leche y azúcar.

Ya comenzó la Feria de la Nieve en la alcaldia Xochimilco

