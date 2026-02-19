Para el calorón: Franquicia china llega a CDMX con helados a 8 pesos
Llegó a CDMX la primera sucursal de Mixue, una cadena china de helados y bebidas con tapioca.
En la CDMX se han registrado altas temperaturas y con ello, se antoja un helado para refrescarse y una cadena china la esta rompiendo al vender estos deliciosos postres a tan solo 8 pesos, y en adn Noticias te compartimos todos los detalles.
Mixue, la franquicia con helados a 8 pesos
El lugar se caracteriza por tener al "Rey de la Nieve" y por sus precios bajos comparado con otras heladerías. En el menú puedes encontrar productos que incluyen perlas de tapioca, frutas y combinaciones lácteas. Hay helado, té negro, limonada, café, milk tea con boba, malteada, naranjada y más.
Mixue es una marca que se fundó en 1997 y se especializa en helados suaves y bebidas y hay sucursales en alrededor de 13 países y más de 47 mil tiendas a nivel global.
Precios y ubicación de Mixue
La sucursal de helados Mixue se encuentra ubicada en Monte de Piedad 15, local 3PB en el Centro Histórico, alcaldía Cuautémoc, los precios de los productos varían y son los siguientes:
- Helado Mixue: $8 pesos
- Té negro: desde $15 pesos
- Limonada clásica: $20 pesos
- Café americano: $25 pesos
- Súper sundae: $30 pesos
- Milk tea con boba (mediano): $30 pesos
- Malteada de fresa: $35 pesos
- Naranjada Mixue: $40 pesos
- Mango con coco y bolitas de taro: $45 pesos
- Triple topping: $45 pesos
¿Sabías que? El helado se inventó en China con la dinastía Tang y la producción comercial de este postre comenzó en Baltimore, Maryland. Además, la mitad del volumen del helado es aire y esta hecho de crema, leche y azúcar.
