Para el calorón: Franquicia china llega a CDMX con helados a 8 pesos

En la CDMX se han registrado altas temperaturas y con ello, se antoja un helado para refrescarse y una cadena china la esta rompiendo al vender estos deliciosos postres a tan solo 8 pesos, y en adn Noticias te compartimos todos los detalles.

Mixue, la franquicia con helados a 8 pesos

El lugar se caracteriza por tener al "Rey de la Nieve" y por sus precios bajos comparado con otras heladerías. En el menú puedes encontrar productos que incluyen perlas de tapioca, frutas y combinaciones lácteas. Hay helado, té negro, limonada, café, milk tea con boba, malteada, naranjada y más.

Mixue es una marca que se fundó en 1997 y se especializa en helados suaves y bebidas y hay sucursales en alrededor de 13 países y más de 47 mil tiendas a nivel global.

Precios y ubicación de Mixue

La sucursal de helados Mixue se encuentra ubicada en Monte de Piedad 15, local 3PB en el Centro Histórico, alcaldía Cuautémoc, los precios de los productos varían y son los siguientes:

Helado Mixue: $8 pesos

Té negro: desde $15 pesos

Limonada clásica: $20 pesos

Café americano: $25 pesos

Súper sundae: $30 pesos

Milk tea con boba (mediano): $30 pesos

Malteada de fresa: $35 pesos

Naranjada Mixue: $40 pesos

Mango con coco y bolitas de taro: $45 pesos

Triple topping: $45 pesos

¿Sabías que? El helado se inventó en China con la dinastía Tang y la producción comercial de este postre comenzó en Baltimore, Maryland. Además, la mitad del volumen del helado es aire y esta hecho de crema, leche y azúcar.

