Lista de lugares que regalan cosas o tienen promociones en tu cumpleaños

¿A quién no le gusta celebrar su cumpleaños? En México muchas marcas y establecimientos ofrecen promociones para quienes celebran un año más de vida, así que si próximamente celebrarás aquí te decimos cuáles son todas las promociones a las que puedes acceder.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Lista de lugares que regalan cosas por cumpleaños

Krispy Kreme si te registras en Rewards el día de tu cumpleaños obtendrás media docena glaseada original en tu cumpleaños. Solo debes tener la membresía activa y tu identificación oficial.

En Starbucks si eres usuario activo Rewards te regalan una bebida gratis de tu elección tamaño regular en tu mes de cumpleaños.

En Nutrisa debes descargar la app y registrarte para recibir un helado suave gratis en tu cumpleaños.

Cinépolis puedes disfrutar de entradas al 2x1 durante todo tu mes de cumpleaños si eres parte del Club.

El restaurante La Vid Argentina ofrece comida completa gratis para el cumpleañero si acudes al menos con un acompañante y presentas tu identificación oficial durante el mes de tu cumpleaños.

En Italianni's te dan un budín de regalo si tienes la tarjeta Wow Rewards.

En El Globo hay 20% de descuento en la compra de pasteles o gelatinas en tu mes de cumpleaños presentando tu identificación oficial.

En Sephora te dan regalos o muestras especiales en tu mes de cumpleaños si tienes una cuenta registrada y compras recientes.

Es importante que revises el sitio oficial o la app del establecimiento días antes para confirmar si la promoción sigue vigente y está disponible.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.