Iztapalapa se mueve: Se registra microsismo de magnitud 2.5 en CDMX

La alcaldía Iztapalapa registró un microsismo de magnitud 2.5 hoy miércoles, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), lo que despertó a algunos habitantes.

El temblor se reportó a las 4:38 de la madrugada y tuvo una profundidad de 7 kilómetros. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas o infraestructuras dañadas.

SISMO Magnitud 2.5 Loc. IZTAPALAPA, CDMX 18/03/26 04:38:40 Lat 19.37 Lon -99.09 Pf 7 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 18, 2026

¿Qué es un microsismo?

Se define a los microsismos como temblores de baja magnitud que ocurren en zonas muy específicas. Aunque son pequeños pueden provocar una sacudida intensa debido a su cercanía con áreas urbanas, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Por qué hay microsismos en CDMX?

Especialistas de la UNAM descubrieron que el oeste de la CDMX se divide en dos zonas mecánicamente distintas. Una de ellas es una región inestable, capaz de generar microsismos y una estable, donde se producen sismos lentos. Lo que ocurre en una de las fallas afecta a la otra.

“Los microsismos continuarán ocurriendo porque la Ciudad de México está asentada en un régimen tectónico activo. Quizá antes no los percibíamos o no contábamos con la tecnología para detectarlos, pero ahora somos más conscientes de su existencia. No es un fenómeno nuevo, pero es necesario estudiar por qué su frecuencia ha aumentado en distintos puntos de la ciudad”, expresó el Dr. Solano Rojas a UNAM Global.