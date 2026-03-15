Notas
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¡Orgullo mexicano! Guillermo del Toro hace historia en los Oscar 2026; estos son los premios para ‘Frankenstein’
El cineasta mexicano se convirtió en uno de los grandes ganadores de la noche más importante de la industria cinematográfica.
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Ver EN VIVO la ceremonia de los premios Oscar 2026; horarios, nominados y detalles
Sigue la transmisión en vivo y no te pierdas ni un segundo de la noche más importante para la industria del cine a nivel global.
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Las veces que Guillermo del Toro ha ganado el premio Oscar
El cine es considerado el séptimo arte y por ello La Academia premia a lo mejor del cine y el mexicano Guillermo del Toro ha sido nominado varias veces.
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Todas las nominaciones al Oscar de Guillermo del Toro a lo largo de su carrera
Las nominaciones al Oscar de Guillermo del Toro reflejan décadas de fantasía, cine de autor y monstruos inolvidables que conquistaron lo más alto de Hollywood.
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Lo que nadie esperaba: Un juego exclusivo de PlayStation con Guillermo del Toro llega a Xbox
Usuarios de Xbox ya pueden disfrutar de uno de los videojuegos de acción y aventuras más emblemáticos de los últimos años de PlayStation.
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VIDEO: Guillermo del Toro conquista Sundance cantando mariachi y haciendo tortillas
Entre cine, música y cocina, Guillermo del Toro robó miradas en Sundance 2026 con un gesto cultural único.
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Beca de Guillermo del Toro: requisitos para obtener 60 mil dólares y manutención
¿Tu sueño es ser cineasta? El ganador de la beca de Guillermo del Toro recibirá un reconocimiento en la Feria de Cine de Guadalajara.
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Frankenstein de Guillermo del Toro regresa al cine tras nominaciones en los Oscar
La obra maestra del cineasta mexicano Guillermo del Toro regresa a los cines de México y aquí te contamos los detalles para que revivas esta gran historia.
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De “El laberinto del fauno” a “Frankenstein”: la historia de Guillermo del Toro en los Premios Oscar
El director mexicano vuelve a la carrera de la Academia en 2026 con Frankenstein, una adaptación que consolida una trayectoria marcada por la fantasía y el reconocimiento internacional.
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¡Orgullo nacional! Guillermo del Toro es nominado a los Oscar 2026
El mexicano nuevamente fue reconocido por la Academia y se encuentra entre los nominados para los Oscar 2026.
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Guillermo del Toro brilla en el festival de Sundance
Durante el festival Sundance 2026, el director de cine Guillermo del Toro sorprenidó al interpretar música mexicana acompañado de mariachis.
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Frankenstein en los Oscar 2026: Guillermo del Toro entre los nominados
El cineasta mexicano Guillermo del Toro está en la lista de nominados a los Oscar 2026 por su trabajo en la adaptación de Frankenstein.
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Nominan a Diego Luna y a Guillermo del Toro a los Globos de Oro
Nominan a Diego Luna y a Guillermo del Toro a los Globos de Oro
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Pinocho de Guillermo del Toro gana el Oscar a Mejor Película Animada
Durante la 95° entrega de los Premios Oscar, Pinocho de Guillermo del Toro ganó a Mejor Película Animada es a terecer estatuilla que gana el cieeasta mexicano.
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Guillermo del Toro va con paso firme a los Premios Oscar 2023
Te contamos cómo le fue a Guillermo del Toro en los Premios Annie y otras breves del espectáculo de este 27 de febrero.
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El cineasta, Guillermo del Toro, recibe doctorado Honoris Causa por la UNAM
El director cinematográfico, Guillermo del Toro, recibe el doctorado Honoris Causa por la UNAM, por lo que realizó su primer Goya.