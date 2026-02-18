Conecta con la naturaleza y toma fotos increíbles en la observación de mariposas gratis en CDMX

Si aún no tienes plan para este fin de semana y quieres ver mariposas gratis, en CDMX hay un planazo para que conectes con la naturaleza y tomar fotos increíbles y en adn Noticias te contamos todos los detalles.

Observación de mariposas en CDMX

Si quieres tomarte un respiro y disfrutar de la naturaleza en plena CDMX, este fin de semana se llevará a cabo la observación de mariposas en Xochimilco.

Se llevará a cabo un recorrido guiado de observación de mariposas en una zona verde, silenciosa y llena de vida. Durante tres horas aprenderás a identificar las especies de mariposas y las plantas que las atraen y porqué son tan importantes ecológicamente.

¿Cuándo y dónde será la observación de mariposas?

La observación de mariposas es completamente gratis y se llevará a cabo el próximo sábado 21 de febrero de las 09:00 a las 12:00 horas en el área natural protegida ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco ubicado en la explanada del Parque Ecológico de Xochimilco en Avenida Periférico Oriente.

Para que disfrutes al máximo de la experiencia te recomendamos no llevar colores neón o muy llamativos porque puedes espantar a las mariposas, opta por tonos tierra o verdes. Es importante llevar zapatos cómodos porque vas a caminar por tierra.

Lleva ropa ligera, gorra o sombrero, bloqueador y una botella con agua. Si tienes cámara, binoculares puedes llevarlos para que veas más de cerca a las mariposas.

Especies de mariposas en México

Nuestro país alberga más de mil 800 especies de mariposas entre ellas se encuentran la papalote azul (Morpho helenor), la monjita mexicana (Adelpha bredowii), la xochiquetzal (Papilio multicaudata) y la victoria mexicana (Catasticta nimbice). Es decir que México alberga el 9% de las especies conocidas de mariposas en el mundo.

Las mariposas se enfrentan a una disminución de sus poblaciones, por ello es importante la restauración de hábitats, plantación de especies nativas y la regulación de prácticas agrícolas.

Estos pequeños y hermosos insectos son testigos de la evolución de la vida en la Tierra y se enfrentan a una crisis que no solo representa una pérdida para la biodiversidad, sino una señal de alerta del estado de nuestro planeta.

