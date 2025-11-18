Rutina nocturna, mejora tu descanso con hábitos simples

Dormir bien no solo depende de cuántas horas pases en la cama, sino también de cómo te preparas antes de dormir. Una rutina nocturna sencilla puede marcar la diferencia entre dar vueltas en la almohada y tener un descanso reparador. Hábitos fáciles de incorporar que ayudan a desconectar, relajar el cuerpo y preparar la mente para dormir mejor.

Adoptar una rutina nocturna no requiere cambios drásticos; con pequeñas acciones y constancia, puedes mejorar tu sueño y bienestar general. A continuación, te contamos cómo hacerlo paso a paso.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Desconexión digital: apaga las pantallas

Evita el uso de celulares, tablets y computadoras al menos 30 minutos antes de dormir. La exposición a la luz azul puede alterar tu reloj biológico y dificultar conciliar el sueño. Sustituir estos momentos frente a pantallas por lecturas ligeras o escritura personal ayuda a preparar la mente para un descanso reparador.

Crea un ambiente relajante

El entorno donde duermes influye directamente en la calidad del sueño . Mantén iluminación suave, buena ventilación y una temperatura fresca. Estos elementos forman parte de la higiene del sueño y envían señales al cuerpo de que es hora de relajarse, facilitando un sueño profundo.

Actividades tranquilas y hábitos para dormir

Incorpora actividades que reduzcan la tensión mental antes de acostarte, como meditación, escritura de un diario o lectura. Estos hábitos para dormir ayudan a calmar la mente y a preparar el cerebro para un sueño más reparador. Incluso estiramientos suaves o escuchar música tranquila pueden formar parte de tu ritual nocturno.

Pequeños rituales que marcan la diferencia

Tomar un té de hierbas relajante, hacer respiraciones profundas o realizar una rutina de cuidado personal son gestos que indican al cuerpo que es momento de descansar. Con el tiempo, estos pequeños hábitos refuerzan tu rutina nocturna y contribuyen a un sueño más estable y de calidad.

Adoptar estos pasos no significa cambiar toda tu vida de golpe. La clave está en la constancia y en adaptar los hábitos que mejor funcionen para ti. Con práctica, tu descanso reparador será más frecuente y te permitirá despertar con mayor energía y bienestar general.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.