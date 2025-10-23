¡Esto es Halloween! Habrá concierto sinfónico y proyección de El Extraño Mundo de Jack

Tim Burton es uno de los cineastas más queridos en todo el mundo, y para esta temporada habrá varios conciertos sinfónicos de El Extraño Mundo de Jack , un clásico de la animación.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Concierto sinfónico de El Extraño Mundo de Jack

Habrá varios conciertos en diferentes fechas y lugares, así no habrá pretexto para que te lo pierdas:

Teatro Gran Recinto de Tlalnepantla de Baz: 8 de noviembre a las 18:00 horas

Teatro Silvia Pinal : 15 de noviembre a las 18:00 horas

Auditorio Nacional: 7 de diciembre a las 18:00 horas

Precios de los boletos

Los precios de los boletos varían dependiendo del lugar y la zona:

Teatro Gran Recinto de Tlalnepantla de Baz

VIP: $700 pesos

Preferente: $600 pesos

Oro: $500 pesos

Plata: $400 pesos

Teatro Silvia Pinal

Zona Jack (Platino): $690 + cargos

Zona Sally (Oro): $600 + cargos

Zona Oogie Boogie (Plata): $500 + cargos

Auditorio Nacional

Los precios de los boletos van desde los $451 pesos + cargos hasta los $2,440 pesos + cargos.

🎃 La magia oscura y encantadora de “El Extraño Mundo de Jack” llega a nuestro escenario acompañado de la @orquestamineria este 7 de diciembre.



🎟️Boletos en taquilla y en línea. https://t.co/SP3xKocto3 pic.twitter.com/farhIv7dqp — Auditorio Nacional (@AuditorioMx) October 22, 2025

¿De qué trata El Extraño Mundo de Jack?

Esta película se trata sobre Jack Skellington, el señor del Halloween quien esta harto de hacer lo mismo para la spooky season, así que al deambular por el bosque encuentra unas figuras extrañas y le llama la atención la que tiene forma de pino con luces y así llega al mundo de la Navidad.

Este lugar le fascina y decide secuestrar a Santa Claus para él hacerse cargo de la Navidad, sin embargo, se tiene que enfrentar a varias adversidades.

El Extraño Mundo de Jack es una de las películas animadas más importantes de los últimos años. Fue dirigida por Henry Selick y producida por Tim Burton, mientras que la música estuvo a cargo de Danny Elfman.

Este filme recibió una nominación al Premio Oscar por Mejores Efectos Visuales y se volvió un referente para la temporada de Halloween y Navidad.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.