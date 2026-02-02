Bares y restaurantes en Polanco y la Condesa para disfrutar el Super Bowl

Los mejores de la NFL, en esta ocasión Seattle Seahawks y New England Patriots, pelearán por el Vince Lombardi durante el Super Bowl 2026 , un evento memorable para los amantes del futbol americano, por lo que si eres uno de ellos y quieres disfrutar de este encuentro único junto a tus amigos, en adn Noticias te decimos los mejores restaurantes y bares en Polanco y la Condesa que pondrán el juego en sus pantallas.

El Super Bowl LX se jugará en el Levi's Stadium y podrás verlo por la señal de Azteca Deportes o Azteca 7, mientras acompañas este increíble momento con cortes de carne y una buena cerveza. ¿Te animas?

Patriots y Seahawks se enfrentarán en el Super Bowl

Restaurantes para disfrutar del Super Bowl

La Pescadería: Marisquería y cervecería

El local está ubicado en avenida Oaxaca #137, Condesa y combina la frescura de los mariscos con el ambiente. Cada vez que hay un evento deportivo importantes es uno de los sitios preferidos para disfrutar con amigos, gracias a su terraza impresionante.

Pinche Gringo

Es un espacio en Polanco en donde se ofrece una de las mejores carnes ahumadas en toda la Ciudad de México. Cuenta con un ambiente americano y siempre está listo para que sus clientes disfruten de la mejor programación deportiva.

Rulfo Paraje Latino

Se ubica en Campos Elíseos 204, Polanco y prepara platillos con estilo latinoamericano, desde carnes, hasta ceviches. Es un ambiente elegante y a la vez de diversión. Cuenta con pantallas para que sus clientes pasan un agradable momento con sus familiares y amigos.

Taquería La Perla de Occidente

Se ubica en Tamaulipas 47, Condesa, muy cerca del Metrobús Campeche y sus platillos son principalmente a base de carne y mariscos. Los clientes pueden encontrar molcajetes mar y tierra, así como ensaladas y tostadas. Si te animas a ir no te puedes perder el buffet, así como las bebidas gigantes.

