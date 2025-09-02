Con Keane y Foo Fighters, anuncian carteles del Corona Capital Sessions 2025 fuera de CDMX

Gracias al éxito que se ha tenido desde hace años en la Ciudad de México (CDMX) ahora nació el Corona Capital Sessions 2025 , festival de música que se celebrará con artistas de talla internacional como Keane, Foo Fighters, Phoenix, The Kooks y demás en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Mérida.

Fue a través de las plataformas oficiales de Ocesa, que se dio a conocer que este festival contará con artistas y géneros diferentes, pues mientras en la capital de Jalisco se vivirá un rock británico, en la zona sur del país resonará el indie con Passion Pit.

¿Cuándo es el Corona Capital Sessions 2025?

Será durante tres fechas diferentes que se podrá vivir el Corona Capital Sessions 2025 en Guadalajara, Monterrey y Mérida, pues cada una de estas llamadas sesiones especiales, se realizarán en días diferentes en el mes de noviembre.

Las fechas exactas de los festivales son el 6 en Guadalajara, el 8 en Mérida y el 12 de noviembre en la ciudad de Monterrey. Es importante señalar que el cartel de cada uno de los festivales será completamente diferente entre sí.

Cartel del Corona Capital Sessions 2025 en Guadalajara, Monterrey y Mérida

De acuerdo con el anuncio oficial del Corona Capital Sessions 2025, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el cartel estará conformado por Keane, Phoenix y The Kooks, los cuáles se estarán presentando en el Estadio 3 de Marzo en la fecha antes mencionada.

Por su parte en Mérida, Yucatán, los artistas que se estarán presentando en el Estadio Carlos Iturralde son Keane, Phoenix y Passion Pit, los cuales llegarán para cambiar el ambiente de la festividad.

En cuanto a Monterrey, Nuevo León, el cartel que se estará presentando en el Estadio Banorte es el conformado por los Foo Fighters, Queens of the Stone Age y Jehnny Beth.

Preventa del Corona Capital Sessions 2025

Será a partir del próximo 5 de septiembre de este mismo 2025 a las 14:00 horas que salgan en preventa los boletos para las sesiones del festival . Por su parte será al día siguiente que inicie la venta general a través de Ticketmaster y Eticket.

Precio de los boletos para el Corona Capital Sessions 2025

Hasta el momento no se ha hecho el anuncio oficial del costo de los boletos para el Corona Capital Sessions 2025 que se realizará en las entidades antes mencionadas, sin embargo, se prevé que los costos ronden entre los mil 200 y los 5 mil pesos dependiendo la zona en donde se busque ingresar.

