¿Plan romántico y gratis en CDMX? Chapultepec tiene la opción perfecta para San Valentín

El Día de San Valentín en la Ciudad de México no exige cenas costosas ni planes complicados. En pleno corazón de la capital, el Bosque de Chapultepec ofrece alternativas románticas, accesibles y rodeadas de naturaleza, ideales para parejas que buscan una experiencia especial sin salir del presupuesto.

Paseos románticos entre lagos y jardines

Chapultepec cuenta con espacios pensados para caminar sin prisas y disfrutar del entorno. El Lago de Chapultepec destaca como uno de los favoritos, ya que permite rentar lanchas y compartir un paseo tranquilo con vistas al castillo y a la vegetación que rodea la zona. Los senderos arbolados y el Jardín Botánico también ofrecen rincones perfectos para conversar y desconectarse del ritmo urbano.

Entre las actividades más elegidas por las parejas se encuentran:

Paseo en lancha por el lago, con precios accesibles.

Caminatas por jardines y senderos naturales.

Picnic al aire libre en zonas verdes cercanas al Lago Menor o al Jardín Botánico.

Picnic nocturno gratis por San Valentín

Uno de los eventos más esperados para este 14 de febrero es el picnic nocturno en el Jardín Botánico de Chapultepec. La actividad se realizará de 20:00 a 23:00 horas y no tiene costo de entrada. Las parejas solo necesitan llevar tapete, comida y buena disposición para disfrutar de una noche bajo las estrellas en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

El acceso será limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación para asegurar lugar y vivir una velada romántica sin gastar un peso.

El Castillo de Chapultepec, historia y vistas para enamorarse

En lo alto del cerro, el Castillo de Chapultepec aporta un toque histórico a la cita. Sus terrazas y jardines permiten apreciar una de las vistas panorámicas más conocidas de la CDMX, un escenario ideal para fotos y momentos especiales.

El acceso tiene un costo general, aunque los domingos la entrada resulta gratuita para nacionales, lo que lo convierte en una opción atractiva para planes de fin de semana.

