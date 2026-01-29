El bosque 100% gratis en Guadalajara que es furor por sus árboles, los más de 160 animales y lagos que ofrece

En Guadalajara existe un bosque urbano que se volvió uno de los espacios favoritos para escapar del ruido de la ciudad sin gastar un peso. Se trata del Bosque Los Colomos, un área natural protegida ubicada entre Guadalajara y Zapopan que destaca por su biodiversidad, sus lagos, senderos y una amplia oferta de actividades recreativas y educativas totalmente gratis.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Un pulmón verde con historia y biodiversidad

El Bosque Los Colomos tiene una gran variedad de árboles tanto de la región como de otras partes del mundo, además de más de 160 especies de fauna que conviven en sus senderos, arroyos y zonas arboladas. Su carácter hidrológico lo convierte en una reserva clave para el equilibrio ambiental del Área Metropolitana de Guadalajara.

Entre sus espacios más emblemáticos se encuentra el Jardín Japonés, uno de los rincones más fotografiados del bosque. También destaca el antiguo castillo, una construcción con más de un siglo de historia que hoy funciona como Casa de la Cultura y sede de actividades artísticas y comunitarias.

Qué se puede hacer dentro del Bosque Los Colomos

Además de caminar o descansar junto a sus lagos, el bosque ofrece muchas opciones para quienes buscan actividad física, aprendizaje o contacto directo con la naturaleza:



Pistas para correr , con recorridos de 3 y 5 kilómetros.

, con recorridos de 3 y 5 kilómetros. Senderos interpretativos , guiados por personal especializado en educación ambiental.

, guiados por personal especializado en educación ambiental. Observación de aves , tanto residentes como migratorias.

, tanto residentes como migratorias. Recorridos nocturnos , enfocados en especies de hábitos nocturnos.

, enfocados en especies de hábitos nocturnos. Campamentos educativos , dirigidos a grupos y proyectos ambientales.

, dirigidos a grupos y proyectos ambientales. Paseos a caballo, con recorridos de aproximadamente media hora.

También se realizan cursos de verano, talleres culturales y actividades organizadas por el Centro de Educación y Cultura Ambiental Metropolitano (CECA), que promueve la conciencia ambiental entre visitantes de todas las edades.

Bosque Los Colomos|visitmexico.com

Horarios, ubicación y datos clave

El acceso al Bosque Los Colomos es completamente gratuito y está abierto todos los días de 7:00 a 19:30 horas.

Se localiza en El Chaco 3200, colonia Providencia, al noreste de Guadalajara, con accesos sencillos desde distintos puntos de la ciudad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.