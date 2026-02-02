Ni turistas ni guías: este es el lugar de Mérida que un influencer llama “el mejor bocado”

Cuando se habla de comida en Mérida, la conversación suele girar en torno a restaurantes conocidos o recorridos turísticos clásicos. Sin embargo, el influencer gastronómico Soy el Arturito aseguró haber encontrado “el mejor bocado” lejos de los circuitos habituales. Se trata de Wayane, un sitio que nació como un pequeño puesto y que hoy se convirtió en parada obligada para quienes quieren probar la cocina yucateca sin filtros.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Wayane: el local con el "mejor bocado" de Mérida

Wayane no nació como restaurante de moda. Su origen está en un local sencillo, enfocado en tacos de guisos tradicionales, preparados como en casa y servidos sin pretensiones.

La base del menú son los tacos y tortas con recetas típicas de Yucatán, donde el huevo, los frijoles, la carne de cerdo y los chorizos regionales tienen un rol central.

Entre los sabores que más destacan aparecen preparaciones con longaniza de Valladolid, guisos con frijol y carne deshebrada, y opciones que integran ingredientes locales que no suelen verse en otras regiones del país. El influencer destacó también la torta de asada y queso como "el mejor bocado de Mérida".

Qué se puede comer en Wayane

Uno de los elementos que más sorprenden a quienes visitan Wayane es la chaya, una planta típica de la región conocida como “la espinaca yucateca”. Se utiliza tanto en tacos como en bebidas frescas y aporta un sabor suave que equilibra los guisos más intensos.

Además, la experiencia se completa con salsas de habanero que no buscan solo picor, sino potenciar cada bocado. En este punto, el influencer fue claro: la clave está en seguir la recomendación de la casa y no alterar demasiado las combinaciones originales.

Entre las preparaciones que más elogios recibe el local se encuentran:



Tacos de huevo con longaniza y frijol.

Guisos con carne de cerdo deshebrada y chipotle.

Pollo con chaya y chorizo verde.

Tortas rellenas con cerdo asado y queso.

Aguas frescas tradicionales, como la de chaya.

#merida #castacan #foodreviews #taqueria ♬ sonido original - El Arturito @soyelarturito Wayane, Mérida, Yucatán! 🐷🇲🇽 De los lugares más amados de Mérida, son guisos yucatecos y lo más famoso aquí es la torta de Castacán con queso. Tienen dos sucursales, una que es el puestito donde empezó (Que si regreso a Mérida chance hubiera ido a esa) y esta que es más como restaurante, pero los guisos son exactamente los mismos, se preparan en la misma cocina entonces de sabor es igual, y un tremendo espectáculo, empezando bien la gira yucateca, y pues anulo funa para toda la gira. #yucatan

Mucho sabor por menos dinero de lo esperado

Otro punto que explica el furor por Wayane es el precio. Comer en cantidad, con variedad de guisos y bebidas, resulta accesible incluso para grupos grandes.

El influencer destacó que una cuenta abundante, con tacos, tortas y aguas frescas, se mantiene por debajo de lo que suele cobrarse en zonas turísticas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.